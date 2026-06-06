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Vilniuje ruošiamasi spalvingoms LGBTQ+ eitynėms: jau renkasi dalyvių minia

2026 m. birželio 6 d. 14:28
Lrytas.lt
Nepaisant niūroko dangaus ir vis kartkartėmis pasirodančio lietaus, šeštadienį Vilniaus širdis ir vėl nusidažė ryškiomis vaivorykštės spalvomis – čia jau netrukus įvyks LGBTQ+ bendruomenės eitynės „Už lygybę!“.
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Tūkstančiai šios bendruomenės atstovų ir minia juos palaikančiųjų nuo Martyno Mažvydo bibliotekos rengiasi žygiuoti Kalnų parko link.
Šios eitynės – festivalio „Lithuanian Pride 2026“ dalis. Festivalį organizuoja kas trejus metus Vilniuje „Baltic Pride“ festivalį rengianti Nacionalinė LGBT teisių organizacija LGL. Tikimasi sulaukti iki 20 tūkst. žmonių.
„Tai – ne tik šventė, bet ir aiški žinutė, kad LGBT žmonės yra neatsiejama visuomenės dalis, turinti teisę būti matoma, girdima ir saugia“, – akcentuoja organizatoriai.

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Eitynių dalyviai Gedimino prospektu pasieks Kalnų parką, kur eiseną vainikuos specialus festivalio koncertas.
Kaip jau tapo įprasta, LGBTQ+ bendruomenės eitynės – be aukščiausių šalies politikų. Premjerė Inga Ruginienė anksčiau tikino eitynėse dalyvauti negalėsianti. Iš ryto ji dalyvavo svarbiame partijos tarybos posėdyje, kuriame nuspręsta keisti koalicinę sudėtį.
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Visgi Vyriausybės vadovė akcentavo, jog būtina ieškoti sprendimų ir įstatymu reglamentuoti lyčiai neutralią partnerystę. 
„Niekada nevengiau tokių renginių ir dažnai dalyvaudavau. Šį šeštadienį, deja, negalėsiu, nes, kaip žinia, bus mūsų partijos tarybos posėdis. Bet teismo sprendimai turi būti vykdomi ir su (teisingumo – ELTA) ministre esame kalbėję apie tai. Šiai dienai yra tam tikros apskundimo procedūros.
Pažiūrėkime, kaip visa tai baigsis. Neabejotinai yra daug įrankių ir Seimo rankose – reikia priimti pagrindinį įstatymą, pagal kurį būtų sukurtas registras“, – Seime vykusioje Vyriausybės valandoje kalbėjo I. Ruginienė.
LGBTQ+ bendruomenės eitynės „Už lygybę!“<br> V. Skaraičio nuotr. Daugiau nuotraukų (63)
LGBTQ+ bendruomenės eitynės „Už lygybę!“
 V. Skaraičio nuotr.
Primename, kad pernai balandį Konstitucinis Teismas (KT) konstatavo, jog tai, kad Lietuvoje nėra įteisinta tos pačios lyties asmenų partnerystė, prieštarauja pagrindiniam valstybės įstatymui. KT taip pat prieštaraujančiu Konstitucijai paskelbė Civilinio kodekso (CK) straipsnį, pagal kurį partnerystę galima sudaryti tik tarp vyro ir moters.
Šiuo metu CK įtvirtintas bendro gyvenimo nesudarius santuokos – partnerystės – institutas, tačiau kartu numatyta, kad partnerystė turėtų būti reglamentuota atskiru įstatymu. Pastarasis Lietuvoje nėra priimtas daugiau nei 20 metų. Tokią situaciją KT įvertino kaip netoleruotiną ir diskriminacinę. 
Šiuo metu leidžiama lyčiai neutralią partnerystę registruoti per teismus, kol Seimas nepatvirtins detalesnės tvarkos, kaip turi būti reglamentuojami kartu gyvenančių nesusituokusių porų santykiai. 
LGBTLGBTQ+eitynės
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