„Šių metų eitynės „Už lygybę!“ pateiks stiprų atsaką politikams, kurie imasi aktyvių veiksmų siekdami siaurinti konstitucinę šeimos sampratą ir kursto diskriminaciją LGBT žmonių atžvilgiu. Naujosios Europos Sąjungos LGBTIQ asmenų lygybės strategijos įgyvendinimas Lietuvoje taip pat išlieka vangus“, – rašoma organizatorių išplatintame pranešime.
Pasak Lietuvos gėjų lygos (LGL) vadovo Vladimiro Simonko, eitynėmis norima atkreipti dėmesį į politinės lyderystės nebuvimą LGBTQ+ klausimais.
„Eitynėse priminsime politikams, kad teismai jau registruoja tos pačios lyties asmenų partnerystes, tačiau partnerystės įstatymas lieka nepriimtas. Politikai ne tik nerodo lyderystės siekiant išspręsti šiuos mūsų bendruomenei aktualius klausimus, bet ir imasi veiksmų siekiant atšaukti Lietuvos teismų įtvirtintą vienalyčių šeimų pripažinimą. Apmaudu, tačiau Lietuva vis dar atsilieka nuo kitų Baltijos šalių“, – pranešime cituojamas LGL vadovas.
Vilniuje prasidėjo „Baltic Pride“ eisena: centrą užpildė tūkstančiai dalyvių
Organizatoriai informuoja, kad šiemet keisis eitynių maršrutas. Dalyviai pradės rinktis 12.00 val. prie Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos ir žygiuos Gedimino prospektu link Kalnų parko, kur 17.00 val. vyks nemokamas Lietuvos ir užsienio atlikėjų koncertas.
Be to, šeštadienį Vilniaus miesto savivaldybėje vyks tarptautinė konferencija „Vaivorykštės šeimos: link teisinės, socialinės ir institucinės lygybės“. Joje, anot organizatorių, bus siekiama pateikti atsaką vienalyčių šeimų teises ribojančioms iniciatyvoms.
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„Renginys suburs ekspertus ir politikos formuotojus iš Šiaurės ir Baltijos regiono bei Ukrainos. Diskusijose bus nagrinėjami konkretūs tos pačios lyties porų patiriami iššūkiai – nuo teisinio šeimų nepripažinimo iki paslaugų švietimo ir sveikatos apsaugos srityse neprieinamumo“, – rašoma pranešime.
Prie Teisingumo ministerijos vyks protesto akcija
Teisingumo ministerijai skundžiant teismų sprendimus dėl tos pačios lyties porų partnerysčių registravimo, Tolerantiško jaunimo asociacija prie institucijos planuoja surengti protesto akciją. Ji vyks LGBTQ+ eitynių metu.
Prie ministerijos planuojama išdėlioti rožinius trikampius – simbolius, kuriais nacistinėje Vokietijoje, koncentracijos stovyklose, buvo žymimi homoseksualūs žmonės.
Žmogaus teisių gynėjai sako, kad institucijos vadovybė sąmoningai vilkina procesus ir kursto homofobiją.
„Tokiame priešiškame politiniame fone šių metų „LT Pride“ reikšmė ypač svarbi, todėl tikimės, kad 20 tūkst. LGBTQ+ bendruomenės narių ir juos palaikančiųjų birželio 6 d. žengs už europietiškas vertybes: žmogaus teisės nėra derybų objektas, o būtinų permainų vilkinimas yra pasirinkimas, už kurį teks atsakyti“, – šią savaitę vykusioje spaudos konferencijoje kalbėjo LGL teisininkė Monika Antanaitytė.
Žmogaus teisių gynėjų pasipiktinimą sukėlė praėjusią savaitę viešai išsakyta teisingumo ministrės Ritos Tamašunienės pozicija. Ji pareiškė, kad ministerija ketina skųsti teismo nutartį, kuria dėl nevykdomo sprendimo vienoje iš partnerystės registravimo bylų ministerijai skirta bauda.
R. Tamašunienė teigė sieksianti, kad teismas „konkretizuotų“, kaip tokie sprendimai turėtų būti įgyvendinami. Ministerija pareiškė mananti, jog šiuo metu partnerystės registravimas nėra įmanomas techniškai.
Sprendimus įregistruoti tos pačios lyties asmenų partnerystę Teisingumo ministerija aukštesnės instancijos teismui yra apskundusi keturis kartus.
Partnerystė turėtų būti reglamentuota atskiru įstatymu
ELTA primena, kad pernai balandį Konstitucinis Teismas (KT) konstatavo, jog tai, kad Lietuvoje nėra įteisinta tos pačios lyties asmenų partnerystė, prieštarauja pagrindiniam valstybės įstatymui. KT taip pat prieštaraujančiu Konstitucijai paskelbė Civilinio kodekso (CK) straipsnį, pagal kurį partnerystę galima sudaryti tik tarp vyro ir moters.
Šiuo metu CK įtvirtintas bendro gyvenimo nesudarius santuokos – partnerystės – institutas, tačiau kartu numatyta, kad partnerystė turėtų būti reglamentuota atskiru įstatymu. Pastarasis Lietuvoje nėra priimtas daugiau nei 20 metų. Tokią situaciją KT įvertino kaip netoleruotiną ir diskriminacinę.
Šiuo metu leidžiama lyčiai neutralią partnerystę registruoti per teismus, kol Seimas nepatvirtins detalesnės tvarkos, kaip turi būti reglamentuojami kartu gyvenančių nesusituokusių porų santykiai.
Dirbs sustiprintos pareigūnų pajėgos
Sostinėje savaitgalį vykstant LGBTQ+ eitynėms ir kitiems renginiams, mieste dirbs sustiprintos policijos pareigūnų pajėgos.
„Savaitgalį dirbs daugiau pareigūnų, paruošti viešosios tvarkos užtikrinimo planai. Numatytas viešas ir neviešas patruliavimai. Stebimi ir analizuojami socialiniai tinklai“, – Eltai pasakojo Policijos departamento atstovas spaudai Ramūnas Matonis.
Anot jo, šiuo metu policija neturi signalų apie galimas grėsmes.
„Policija potencialių grėsmių neįžvelgia, tačiau pareigūnai yra pasirengę reaguoti į bet kokius įvykius ar provokacijas“, – pažymėjo R. Matonis.
Vyks eitynės, protestas prie Teisingumo ministerijos
Kaip buvo pranešta anksčiau, šeštadienį 15 val. Vilniuje prasidės LGBTQ+ eitynės. Žmogaus teisių gynėjai minėjo, kad pagrindinė šio renginio žinutė – „Visos šeimos Lietuvoje yra svarbios“.
Šių eitynių metu prie Teisingumo ministerijos bus surengta protesto akcija, kurios metu prie institucijos pastato planuojama išdėlioti rožinius trikampius – simbolius, kuriais nacistinėje Vokietijoje koncentracijos stovyklose buvo žymimi homoseksualūs žmonės. Tokiu būdu bus siekiama išreikšti pasipiktinimą ministerijos sprendimui skųsti teismų nutartis dėl tos pačios lyties porų partnerysčių registravimo. Žmogaus teisių gynėjai mano, kad tokiais veiksmais ministerijos vadovybė sąmoningai vilkina tos pačios lyties asmenų parternysčių registracijos procesus ir kursto homofobiją.
Kitų renginių metu žmonės bus kviečiami maldai, bus dalinamas šventintas vanduo
Vilniaus miesto savivaldybės Komunikacijos skyriaus ryšių su žiniasklaida specialistė Kotryna Grušauskaitė Eltai nurodė, kad savivaldybė yra išdavusi leidimus dar trims mažesnio masto renginiams.
„Vilniaus miesto savivaldybė yra išdavusi leidimus trims susirinkimams birželio 6 d. Katedros aikštėje prie varpinės ir Odminių skvere. Kiekviename jų atskirai, organizatorių teigimu, planuoja dalyvauti nuo 50 iki 300 žmonių.
Savivaldybė taip pat yra informuota apie planuojamą susirinkimą prie Karaliaus Mindaugo tilto. Kadangi pastarajame dalyvauti, kaip nurodė organizatoriai, planuoja iki 15 žmonių, leidimo susirinkimui gauti nereikia“, – Eltai nurodė K. Grušauskaitė.
Jos teigimu, šie susirinkimai skirti krikščioniškosioms ir tradicinės šeimos vertybėms viešomis maldomis ir giesmėmis palaikyti.
K. Grušauskaitė pažymėjo, kad išduodant leidimus renginiams, jų organizatoriai įpareigojami laikytis viešosios tvarkos ir įstatymų, nekurstyti nesantaikos, diskriminacijos, nekelti grėsmės žmonėms ir turtui. Apie planuojamus susirinkimus informacija perduodama policijai, kuri renginių metu prižiūri viešąją tvarką.
Socialiniame „Facebook“ skelbiama, kad LGBTQ+ eitynių metu evangelizacinė iniciatyva „Rožinio kelias“ 15 val. Vilniuje, prie Mindaugo Karaliaus Mindaugo tilto, kvies žmones į „pokalbį, maldą ir susitikimą“. Šio renginio metu ketinama dalinti šventiną vandenį.
„Praėjusiais metais išdalinome apie 1 000 šventinto vandens buteliukų su Evangelijos ir Bažnyčios informacija, priėmėme žmonių maldos intencijas ir kvietėme į Šv. Mišias bei bendruomenę.
Šiemet prie Mindaugo tilto planuojame dvigubinti evangelinių buteliukų skaičių ir priimti žmonių maldos intencijas, dalinti evangelizacinę medžiagą ir pristatyti naują interneto platformą „LightInTheDark.space“, skirtą žmonėms, ieškantiems tikėjimo, vilties ir bendruomenės“, – skelbiama „Facebook“.
Be minėtų renginių, savaitgalį, tai yra sekmadienį, Vilniuje prasidės Pasaulinio apaštalinio gailestingumo kongresas, kuriame tikimasi sulaukti apie 5 tūkst. dvasininkų, piligrimų, pasauliečių bei religinės bendruomenės atstovų iš viso pasaulio.
Planuojamo kongreso tema – „Statome gailestingumo miestą“. Sakralinio renginio metu planuojamos ne tik religinės apeigos, Šv. mišių eucharistinės procesijos, bet ir pažintinės ekskursijos po sostinės bažnyčias, senamiestį. Tikimasi, kad į kongresą atvyks svečių iš daugiau kaip 50 pasaulio šalių.