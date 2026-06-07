Ar I. Ruginienė liks poste? G. Nausėda pasiuntė aiškų signalą socialdemokratams

„Manau, kad tai yra pirmiausia valdančiosios koalicijos partijos (…) reikalas ir manau, kad šitas sprendimas, kuris buvo padarytas vakar, yra žingsnis gera kryptimi. Taip, jis brendo ilgai, taip, galbūt kai kurie rinkėjai, kai kurie žmonės nustojo kantrybės laukdami to sprendimo, jis padarytas ir padarytas geriau vėliau nei niekada“, – žurnalistams sekmadienį Vilniuje sakė šalies vadovas, paklaustas, ar po pokyčių koalicijoje matytų būtinybę keisti ir premjerę.
„Dėl premjerės – aš asmeniškai premjerei priekaištų neturiu. Jeigu norima pasinaudoti proga ir palikus vieną koalicijos partnerį už borto daryti dar radikalesnius koalicijos perkrovimus, tai yra socialdemokratų teisė ir aš tikrai nenoriu nurodinėti, ką socialdemokratams daryti“, – kalbėjo jis.
Prezidentas taip pat ragino socialdemokratų neužtęsti naujos koalicijos formavimo proceso.
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„Manau tiesiog negalime sau leisti tokios prabangos gyventi (politinio – ELTA) neapibrėžtumo būsenoje“, – teigė jis.
Šeštadienį Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) taryba nusprendė keisti pernai vasarą sudarytą valdančiąją daugumą ir pradėti konsultacijas su Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“.
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Nusprendus iš koalicijos pašalinti „Nemuno aušrą“, ją toliau turėtų sudaryti Seimo Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija.
Šalies vadovas pažymėjo besitikintis, kad po šių pokyčių koalicija daugiau galės koncentruotis į realius darbus, o ne komentuoti „Nemuno aušros“ pirmininko pozicijas, kurios dažnai išsiskirdavo su bendra valdančiųjų nuomone įvairiais klausimais.
„Tai tikrai beprasmiška, tai tikrai nusuka mus į šoną nuo tų darbų, kurie valstybei šiandien yra svarbiausi. Tikiuosi, jeigu pavyks derybos, naujasis koalicijos partneris šia prasme bus tikrai linkęs labiau bendradarbiauti nei bus linkęs rodyti savo atskirąją nuomonę“, – sakė G. Nausėda.
Jis tikino esantis pasirengęs dirbti su nauja valdančiąja koalicija, pažymėjo turintis gerą ryšį su daugeliu socialdemokratų lyderių.
„Jeigu tokia diskusija prasidėtų, (…) su Mindaugu Sinkevičiumi tikrai esame susitikę nežinau, kiek kartų per pastaruosius keletą mėnesių, tikrai keisdavomės nuomonėmis svarbiausiais visuomenės gyvenimo klausimais, nepastebėjau didesnių išsiskyrimų vienoje ar kitoje pozicijoje“, – kalbėjo G. Nausėda, perklaustas, ar paremtų Mindaugą Sinkevičių kaip naująjį Vyriausybės vadovą.
Kaip skelbė ELTA, įtampa koalicijoje padidėjo po to, kai dalis valdančiųjų partnerių Seime nepalaikė Kapčiamiesčio karinio poligono steigimo.
Tuomet dar laikinai partijos pirmininko pareigas ėjęs Mindaugas Sinkevičius savo nuomonę šiuo klausimu žadėjo pareikšti gegužės pradžioje vykusio LSDP suvažiavimo metu. Vis tik išrinktas pirmininku savo pozicijos dėl tolimesnio koalicijos darbo neatskleidė – tai pažadėjo padaryti artimiausiu metu, įvertinus visas aplinkybes.
Kritiką dabartinei koalicijai su „Nemuno aušra“ ne kartą yra išsakę kai kurie LSDP nariai, pastaruoju metu socialdemokratų darbą su „aušriečiais“ vis dažniau sukritikuodavo ir šalies vadovas Gitanas Nausėda.
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai (FNTT) praėjusį mėnesį atlikus kratas „aušriečių“ partijos lyderio R. Žemaitaičio ir jo pavaduotojos Daivos Petkevičienės Seimo kabinetuose, gyvenamosiose vietose bei partijos būstinėje, prezidentas pareiškė, jog preciziškas tarnybų darbas padės apvalyti politinę aplinką nuo „dalykų, kurių politikoje neturi būti“.
Gitanas NausėdaLietuvos socialdemokratų darbo partija (LSDDP)Inga Ruginienė
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