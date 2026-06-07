J. Olekas sveikina Lietuvos tėvus ir senelius Tėvo dienos proga

„Tėvo diena kiekvienam iš mūsų primena žmones, iš kurių mokėmės pirmųjų gyvenimo pamokų, perėmėme vertybes, pagarbą žmogui, šeimai ir savo šaliai. Tai proga apkabinti savo tėtį ar senelį, pabūti kartu, o taip pat su dėkingumu prisiminti tuos, kurių jau nebėra šalia, tačiau jų meilė, rūpestis ir išmintis išlieka brangia mūsų gyvenimo dalimi“, – teigiama parlamento vadovo sveikinime.
„Nuoširdžiai sveikinu visus tėčius ir senelius. Tegul Jūsų kantrybė, atsakomybė ir gyvenimo patirtis stiprina Lietuvos šeimas bei puoselėja vertybes, kuriomis remiasi mūsų visuomenė. Linkiu jaukių akimirkų su artimaisiais, prasmingų pokalbių, šilumos ir dėkingumo vieni kitiems“, – pranešime cituojamas J. Olekas.
Tėvo diena Lietuvoje minima pirmąjį birželio sekmadienį.