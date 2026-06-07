L. Kasčiūnas: LSDP lyderis turėtų tapti premjeru, V. Sinkevičius ir A. Veryga – ministrais

„Negali būti tokios situacijos, kai visų trijų galimos naujos koalicijos partijų lyderiai nedirba nei nacionaliniame parlamente, nei Vyriausybėje“, – savo „Facebook“ paskyroje sekmadienį rašė L. Kasčiūnas.
„Turi būti išlaikytas demokratijos principas ir politinių partijų pirmininkai – savo politinių bendruomenių ir atskirų ideologijų lyderiai – privalo išeiti iš patogios asmeninės erdvės, siekti ne įtakos, o prisiimti atsakomybę už valstybę ir dirbti vykdomojoje valdžioje“, – pridūrė jis.
Dėl to, politiko teigimu, Socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius, dabar einantis Jonavos rajono mero pareigas, turėtų imtis formuoti naują Vyriausybę ir tapti ministru pirmininku.
M. Sinkevičius – apie sprendimą dėl „Nemuno aušros“ ir Vyriausybės pokyčius: kol kas jai dėkoju už darbą
Tuo metu naujoje koalicijoje laikinasis Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pirmininkas Virginijus Sinkevičius bei Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas Aurelijus Veryga, anot L. Kasčiūno, turėtų atsisakyti savo mandatų Europos Parlamente (EP) ir tapti atskirų sričių ministrais.
„Tai ne tik politiškai sustiprintų Vyriausybę, bet ir pademonstruotų visuomenei, kad politiniai lyderiai yra atsakingi ir atskaitingi“, – tikino L. Kasčiūnas.
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Šeštadienį Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) taryba nusprendė keisti pernai vasarą sudarytą valdančiąją daugumą, iš jos pašalinant „Nemuno aušrą“ ir pradedant konsultacijas su Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“.
L. Kasčiūno teigimu, Remigijaus Žemaitaičio vadovaujamų „aušriečių“ pašalinimas iš koalicijos būtų nepakankamas žingsnis, jei Vyriausybė būtų „atnaujinta tik kosmetiškai, o ne iš esmės“.
„Praėjusios Vyriausybės formavimo procesą lydėjo diskusijos apie kandidatų į ministrus skaidrumo problemas. Norėtųsi, kad šį kartą diskusija būtų apie ministrų kompetenciją, idėjas, planus ir politinių pertvarkų ambicijas“, – sakė jis.
Konservatoriaus teigimu, naujoje Vyriausybėje darbo negali tęsti didžioji daugumą socialdemokratų, taip pat „valstiečių“ deleguotas ministras.
„Esame pasirengę bendradarbiauti ten, kur to reikės valstybei. Nuoširdžiai linkime sėkmės, nes tai būtų visos valstybės sėkmė. Žinoma, būsime labai atidūs ir kritiški, tačiau tikrai nesudarysime dirbtinių ir valstybei nenaudingų kliūčių“, – pažymėjo L. Kasčiūnas.
Kaip skelbė ELTA, įtampa dabartinėje koalicijoje padidėjo po to, kai dalis valdančiųjų partnerių Seime nepalaikė Kapčiamiesčio karinio poligono steigimo.
Kritiką dabartinei koalicijai su „Nemuno aušra“ ne kartą yra išsakę kai kurie LSDP nariai, pastaruoju metu socialdemokratų darbą su „aušriečiais“ vis dažniau sukritikuodavo ir šalies vadovas Gitanas Nausėda.
Viešoje erdvėje keliant idėjas, jog subūrus naują koaliciją Ingą Ruginienę premjero poste turėtų keisti Mindaugas Sinkevičius, prezidentas teigė, jog dėl poreikio „radikalesniems“ koalicijos perkrovimams turėtų apsispręsti patys socialdemokratai.
LSDP lyderis teigė negalįs patikinti, jog performavus valdančiąją daugumą pareigose liks užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys, taip pat tikino, jog naujuoju diplomatijos vadovu galėtų tapti ir laikinasis Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pirmininkas, jeigu ryžtųsi tokiam žingsniui.
Neoficialiai skelbta, kad naujoje Vyriausybėje socialdemokratai gali svarstyti keisti finansų ministrą Kristupą Vaitiekūną, vidaus reikalų ministrą Vladislavą Kondratovičių, kultūros ministrę Vaidą Aleknavičienę.
Laurynas KasčiūnasLietuvos socialdemokratų partija (LSDP)Virginijus Sinkevičius
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