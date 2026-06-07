N. Grunskienė: auga padėjimo kitai valstybei veikti prieš Lietuvą atvejų skaičius

„Pernai pradėti net 7 ikiteisminiai tyrimai dėl padėjimo kitai valstybei veikti prieš Lietuvos Respubliką. Fiksuojamas šios kategorijos nusikalstamų veikų skaičiaus augimas. Palyginimui, 2021 metais buvo pradėtas tik vienas ikiteisminis tyrimas, o pernai – net septyni ikiteisminiai tyrimai (dėl padėjimo kitai valstybei veikti prieš Lietuvą – ELTA)“, – antradienį Seime pristatydama Generalinės prokuratūros 2025 m. veiklos ataskaitą kalbėjo N. Grunskienė.
Kalbėdama apie nusikalstamumo statistiką, generalinė prokurorė teigė, kad pernai iš viso registruota 9 proc. mažiau nusikalstamų veikų. Tačiau augo sunkių ir labai sunkių nusikaltimų skaičius – pernai, palyginus su 2024 metais, tokių veikų užregistruota 5 proc. daugiau.
Anot N. Grunskienės, stebimas mažėjantis korupcinio pobūdžio nusikaltimų skaičius.
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„Stebimas ryškus užregistruotų nusikalstamų veikų mažėjimas – net 40 procentų, palyginus, su 2024 metais, ir net 75 procentais mažiau, palyginus su 2021 metais“, – apie korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų statistiką kalbėjo generalinė prokurorė.
Jos teigimu, nusikalstamumo statistikoje išsiskiria su prekyba žmonėmis susiję nusikaltimai ir kvaišalų platinimo nepilnamečiams atvejai.
Praėjusių metų metų duomenys rodo, kad padidėjo Lietuvoje trečiųjų šalių piliečių išnaudojimo priverstiniam darbui atvejų skaičius. Tokie nusikaltimai fiksuojami, kai žmonės išnaudojami darbui statybos, transporto, gamybos sektoriuose.
Kalbėdama apie narkotinių medžiagų platinimo nepilnamečiams atvejus, N. Grunskienė pažymėjo, kad tyrėjai vis dažniau nustato, jog tokie nusikaltimai vykdomi ir viešose vietose.
„Duomenys rodo pagrindines (kvaišalų – ELTA) platinimo kryptis – mokyklų teritorijos, jaunimo susibūrimo vietos, viešosios erdvės, socialiniai tinklai, žinučių platformos“, – dėstė ji.
Praėjusių metų duomenimis, prokuratūroje dirba 583 prokurorai. Pernai iš darbo išėjo 15 prokurorų, 4 mirė. 2025 m. prokurorų bendruomenę papildė 15 naujų prokurorų.
Tiesa, kaip rodo duomenys, prokurorų skaičius mažėja. 2020 m. prokuratūroje dirbo 644 prokurorai, per penkerius metus jų skaičius sumažėjo 61, o nuo 2014 m. prokurorų skaičius sumažėjo 137 prokurorais – tuo metu dirbo 720 prokurorų.