Vyriausybė nepritaria V. Sinicos iniciatyvai dėl nusikaltusių užsieniečių deportacijos

Įvertinusi projektą Vyriausybė pastebi, kad siūlomas reguliavimas iš esmės jau yra nustatytas galiojančiais teisės aktais ir taikomas – užsienietis išsiunčiamas iš Lietuvos, jeigu jo buvimas kelia grėsmę viešajai tvarkai. Anot ministrų kabineto, nusikalstamas veikas darantys užsieniečiai pagal nustatytus kriterijus praktikoje paprastai vertinami kaip keliantys grėsmę viešajai tvarkai ir negali gyventi Lietuvoje.
„Kadangi nemaža dalis kriterijų, kuriems esant užsienietis yra vertinamas kaip keliantis arba galintis kelti grėsmę viešajai tvarkai ar visuomenei, yra siejami su užsieniečio padarytomis nusikalstamomis veikomis, nusikalstamas veikas darantys užsieniečiai praktikoje dažniausiai yra vertinami kaip keliantys grėsmę viešajai tvarkai ir negali būti ar gyventi Lietuvos Respublikoje“, – sakoma trečiadienį priimtoje Vyriausybės išvadoje.
Joje taip pat pažymima, kad šiuo metu galiojantis teisinis reguliavimas yra aiškus, sistemiškas bei proporcingas.
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Kritikuodama V. Sinicos iniciatyvą Vyriausybė pastebi, kad siūlomos įstatymo nuostatos neatitinka Europos Sąjungos (ES) teisės.
„Atsižvelgiant į tai, kad įstatymo projektu siūlomas teisinis reguliavimas įtvirtina bendrąja prevencija paremtą išsiuntimo mechanizmą, kuris neužtikrins individualaus asmens elgesio ir jo konkrečios situacijos aplinkybių vertinimo, toks siūlomas reglamentavimas neužtikrina ES teisėje nustatytų asmenų teisių ir laisvių“, – teigiama Vyriausybės nutarime.
Jame nepritariama ir V. Sinicos siūlymui, kad Lietuvoje dirbusio nusikaltusio užsienio piliečio deportacijos išlaidas atlygintų jo darbdavys.
Ministrų kabineto nuomone, toks reikalavimas nebūtų pateisinamas, nes darbdavys negali numatyti ir kontroliuoti užsieniečio elgesio ne darbe.
„Reikalavimas darbdaviui atlyginti su užsieniečio išsiuntimu susijusias išlaidas reikštų jo atsakomybę be kaltės, o tai vertintina kaip konstituciškai nepagrįsta prievolė, kuria pažeidžiama nuosavybės teisė ir iš konstitucinio teisinės valstybės principo kylantys teisingumo ir proporcingumo reikalavimai“, – pažymima Vyriausybės nutarime.
ELTA primena, kad balandžio mėnesį Seimas pradėjo svarstyti įstatymo pataisas, siūlančias įteisinti galimybę išsiųsti iš Lietuvos užsieniečius, nuteistus už Baudžiamajame kodekse (BK) nustatytos tyčinės nusikalstamos veikos padarymą, išskyrus baudžiamuosius nusižengimus. Užsieniečiai tokiu atveju būtų deportuojami po teismo skirtos bausmės atlikimo.
Siekiant užkirsti kelią nusikalstamumui, tai numatančias įstatymo Dėl užsieniečių teisinės padėties pataisas parlamentui pateikė Mišrios Seimo narių grupės narys V. Sinica.
Jo nuomone, jei užsienietis nori gyventi Lietuvoje, jis turi besąlygiškai laikytis čia galiojančių įstatymų. Beje, tuo atveju, kai iš Lietuvos išsiunčiamas užsienietis čia dirbo, V. Sinica siūlo, kad visas deportacijos išlaidas atlygintų jo darbdavys. Jei Seimas pritartų, vidaus reikalų ministras būtų įpareigotas nustatyti tvarką, kuri reglamentuotų užsieniečio išsiuntimo iš Lietuvos išlaidų atlyginimą.
Po svarstymo Seimo Užsienio reikalų komitete (URK) pritarimo po pateikimo sulaukusios V. Sinicos inicijuotos įstatymo pataisos vėl sugrįš į plenarinę Seimo salę.