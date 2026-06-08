A. Norkienė: šiek tiek nustebtume, jeigu pradėtume iš naujo derėtis dėl ministerijų

„Manome, kad mūsų ministrai dirba gerai ir nėra būtinybės juos keisti. Esame nusiteikę, kad ministrai, kuriuos delegavome, ir liktų. Šiek tiek ir nustebtume, jeigu derinantis koaliciją pradėtume dar ir dėl ministerijų iš naujo derėtis“, – Eltai pirmadienį po LVŽS valdybos posėdžio komentavo A. Norkienė.
„Manau, kad dėl programinių dalykų gal turėsime diskusiją. O dėl ministerijų, manau, kad tiek jau nesileisime. Nebent jau turėtų kažkas labai kritinių pastabų“, – pridūrė ji.
Kaip skelbta, ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas buvo ne kartą kritikuotas opozicijos, kad jis neinformavo gyventojų apie pavogtus jų duomenis iš Registrų centro (RC).
Vis tik, paklausus, ar realu, kad socialdemokratai keltų klausimą dėl E. Grikšo, A. Norkienė tuo abejojo.
„Nuomonę jie (socialdemokratai – ELTA) gali turėti, galbūt tą klausimą jie gali kelti. Bet turėčiau didelių abejonių, ar tai yra tinkamas adresatas dėl tų minimų problemų, nes tų problemų randame ir kitur. Tai nemanau“, – sakė ji.
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Pasak politikės, indikacijų iš socialdemokratų dėl ministrų darbo nebuvo sulaukta.
Palaikytų M. Sinkevičiaus kandidatūrą į premjerus
A. Norkienė taip pat teigė mananti, kad LVŽS palaikytų socialdemokratų pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į premjerus.
„Manau, kad taip. Bet kokiu atveju, mes tikrai nesame tie, kurie auklėja ar nurodome kitoms partijoms, ką deleguoti į pareigybes ar ministrų postus (…). Tikrai sprendimas bus jų (socialdemokratų – ELTA) ir nemanau, kad tai pats blogiausias sprendimas“, – sakė ji.
Paklausus, ar tai reiškia, jog LVŽS netenkina dabartinės premjerės Ingos Ruginienės darbas, politikė atsakė, kad tai yra normali praktika, kai partijos pirmininkas vadovauja ir Ministrų kabinetui.
„Negaliu sakyti tenkina ar netenkina. Kas nedirba, tas neklysta. Visi mes turime savo darbus, atsakomybes, viskas gerai. Tiesiog manau, kad normalu, jog partija išsirinko pirmininką ir jeigu tas pirmininkas nori vesti partiją ir tapti ministru pirmininku, tai irgi yra labai normali praktika“, – komentavo A. Norkienė.
„Iki šiol visos partijos gaudavo daug pastabų, kad partijos pirmininkai nesirenka vadovauti Ministrų kabinetui. Tai, šiuo atveju, manau, būtų labai logiška ir sveikintina“, – pabrėžė ji.
Kaip skelbta, šeštadienį Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) taryba nusprendė keisti pernai vasarą sudarytą valdančiąją daugumą, iš jos pašalinant „Nemuno aušrą“ ir pradedant konsultacijas su Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“.
LSDP lyderis M. Sinkevičius teigė negalįs patikinti, jog performavus valdančiąją daugumą pareigose liks užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys, taip pat tikino, jog naujuoju diplomatijos vadovu galėtų tapti ir laikinasis Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pirmininkas, jeigu ryžtųsi tokiam žingsniui.
Neoficialiai skelbta, kad naujoje Vyriausybėje socialdemokratai gali svarstyti keisti finansų ministrą Kristupą Vaitiekūną, vidaus reikalų ministrą Vladislavą Kondratovičių, kultūros ministrę Vaidą Aleknavičienę.
ELTA primena, kad įtampa dabartinėje koalicijoje padidėjo po to, kai dalis valdančiųjų partnerių Seime nepalaikė Kapčiamiesčio karinio poligono steigimo.
Kritiką dabartinei koalicijai su „Nemuno aušra“ ne kartą yra išsakę kai kurie LSDP nariai, pastaruoju metu socialdemokratų darbą su „aušriečiais“ vis dažniau sukritikuodavo ir šalies vadovas Gitanas Nausėda.
Viešoje erdvėje keliant idėjas, jog subūrus naują koaliciją I. Ruginienę premjero poste turėtų keisti M. Sinkevičius, prezidentas teigė, jog dėl poreikio „radikalesniems“ koalicijos perkrovimams turėtų apsispręsti patys socialdemokratai.
Aušrinė NorkienėNemuno aušraLietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS)
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