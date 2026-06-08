Birštono vicemero V. Kederio „čekiukų“ byla: į apskaitą pateko ir merės sūnaus kvitas

Vicemeras V. Kederys kaltinimų sulaukė, kad 2019–2021 m. būdamas tarybos nariu, įtariama, suklastojo tarybos nario išlaidų ataskaitas, jose pateikdamas tikrovės neatitinkančius duomenimis apie tariamai patirtas degalų ir interneto paslaugų išlaidas, kaip susijusias su tarybos nario veikla.
Per ikiteisminį tyrimą Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) nustatė, kad politikas, galimai klastodamas tarybos nario išlaidų ataskaitas ir jas pateikdamas savivaldybės buhalterijai, apgaule savo naudai įgijo 1 tūkst. 239 eurus, priklausiusius Birštono savivaldybės administracijai.
T. Dirginčius V. Kederio bylą nagrinėjančiam Alytaus apylinkės teismui pirmadienį pasakojo, kad vicemerą pažįsta. Merės sūnus nuo 2023 m. dirba Birštono miesto tvarkymo tarnyboje.
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„Dažnai miesto tvarkymo klausimais tenka bendrauti“, – sakė T. Dirginčius, pripažinęs, kad jį ir vicemerą sieja draugiški santykiai.
Jis teismui paaiškino, kaip 2019 m. jo kortele apmokėtas kuro čekis pateko tarp V. Kederio savivaldybei pateiktų dokumentų.
„Suprantu, kad mano kuro kvitukas yra atsidūręs pas V. Kederį, todėl esu iškviestas į teismą. Kvitukas už benziną. V. Kederys paprašė manęs kuro, liepė išsaugoti kvitą, pinigai už kurą buvo grąžinti. Minėjo, kad grąžins pinigus grynais“, – teigė T. Dirginčius.
Jis aiškino, kad 20 eurų už pirktą kurą, vicemeras vėliau grąžino grynais.
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„Kaip tarybos narys jis organizavo talką, vyko Birštono vienkiemio parko tvarkymas, žolės pjovimas. Jis sakė, kad mano pirktas kuras skirtas žoliapjovėms, sakė atsivežti vieną kanistrą. Birštono bendruomenė nėra didelė, visi bendraujame. Berods, trimeriu pjovė. Gal užimtas žmogus, gal negalėjo“, – atsakė liudytojas, kai teisėja Inga Liubinienė teiravosi, kodėl V. Kederys pats negalėjo nusipirkti kuro talkai.
T. Dirginčius taip pat pasakojo, kad minėto parko priežiūra netrukus pereis Birštono miesto tvarkymo tarnybos, kurioje jis dirba, žinion.
„O kam dar esate davęs kuro kvitus? Kokius tarybos narius dar aptarnavote?“, – liudytojo teiravosi prokuroras Darius Valkavičius. Šį klausimą suskubo šalinti kaltinamojo V Kederio advokatas Artūras Andriukaitis.
ELTA primena, kad Birštono merės N. Dirginčienės sūnus T. Dirginčius dėl kuro kvitų kaip liudytojas buvo apklaustas ir savo mamos „čekiukų“ byloje.
Pernai rudenį jis Kauno apygardos teismui pripažino, kad pas mamą galėjo būti jo kortele apmokėtų čekiukų, jis ne kartą ją pavežė į renginius ir susitikimus.
„Aš užpildavau, paimdavau kvituką ir su manim atsiskaitydavo. Kur mama prašė, ten važiavome. Vienas vairuotojas savivaldybėje, aš galėjau vežti po darbo valandų“, – teismui liudijo merės sūnus.
Į šiukšlių dėžes išmesti kvitai atsidūrė vicemero apskaitoje
Alytaus apylinkės teismas per posėdį pirmadienį apklausė Birštono ir Prienų gyventojus, daugelis jų tik gūžčiojo pečiais, kai teisėja ir prokuroras klausė, kokiu būdu jų kortelėmis apmokėti kuro kvitai buvo pateikti savivaldybei. Liudytojai teigė neturintys jokių sąsajų su Birštono tarybos nariais.
Vienas liudytojų Donatas Peleckis teismo prašė apklausti jį kaip anonimą dėl jo sutuoktinės užimamų pareigų Prienų rajono savivaldybės administracijoje. Tačiau tokio prašymo teisėja I. Liubinienė netenkino. Su anonimiškumo sąlyga liudytojai apklausiami, kai kyla pavojus jų gyvybei, sveikatai.
„Teismas neturi jokio pagrindo taikyti anonimiškumo“, – išnagrinėjusi liudytojo prašymą konstatavo teisėja.
D. Peleckis pasakojo, kad V. Kederį pažįsta labai seniai, nes vicemeras anksčiau dirbo mokytoju, o jis dirbo vairuotoju švietimo sistemoje.
„Kiek man yra žinoma, pasinaudojo mano kuro čekiu. STT kiek papasakojo, tiek ir žinau, daugiau nieko. Už dyzeliną buvo atsiskaityta. Nepamenu nei kiek litrų, nei pinigų. Kai mane apklausė, pasakė, kad tai mano kortelė. Vežti V. Kederio neteko“, – teigė liudytojas.
Liudytojas Mindaugas Padelskas teigė žinąs, kad V. Kedriui iškelta baudžiamoji byla dėl „čekiukų“.
„Dėl kažkokių čekučių jam byla yra, gal mano kažkuo pasinaudojo. Per ikiteisminį tyrimą buvau apklaustas. Lengvąją mašiną, sunkvežimį turėjau – visi dyzeliniai. Ir grynais, ir kortele mokėjau už kurą. Man kuro kvitai nebuvo reikalingi, aš jų neimdavau“, – sakė M. Padelskas. Vyras teigė, kad niekada nėra vežęs vicemero.
Prokuroras D. Valkavičius jo teiravosi, kokiu būdu jo kuro kvitas pateko į Birštono savivaldybės buhalterinę apskaitą.
„Neįsivaizduoju: nei platinau, nei dalinausi, palikdavau degalinėje. Neturiu reikalų su tarybos nariais“, – teigė liudytojas.
Liudytoja Dalia Šerpenskienė sakė, kad vicemerą V Kederį gyvai mato pirmą kartą.
„Buvau iškviesta į apklausą. Čekių degalinėje neimu, kažkas pasinaudojo. Pilu dyzeliną, į tarnybą Kaune važinėjau“, – sakė moteris.
Emilis Tregis taip pat sakė nieko nežinantis, kaip jo kuro čekiai pateko į politiko išlaidų suvestinę.
„Nieko nežinau, kažkada buvau apklaustas. Man neaktualu, nelabai gilinuosi, čekių nerenku. Gal išmesdavau, gal neimdavau. Neimu arba pats išmetu čekius į šiukšlinę“, – teigė liudytojas.
Per posėdį paaiškėjo, kad į vicemero kuro ataskaitą pateko ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) pareigūno kuro kvitas.
Pasienietis Mantas Pažėra teismui sakė manąs, kad galimai buvo pasinaudota kuro čekiu, kurį jis paliko degalinėje.
„Pirkdavau dyzeliną. Ir grynais, ir kortele mokėjau. Aš kvitų dažniausiai neimdavau. Nieko nepažįstu iš tarybos narių, nepriklausau jokiai partijai“, – sakė liudytojas.
Teismas šios bylos nagrinėjimą tęs liepos pabaigoje, apklaus kitus liudytojus.
Vicemeras V. Kederys anksčiau Eltai yra sakęs, kad savivaldybei grąžino tris kartus daugiau negu inkriminuojama kaltinime – beveik 4 tūkst. eurų.
„Kaip bus teisme, taip bus, nesijaučiu kaltas, nesijaučiu padaręs nusižengimą“, – Eltai sakė vicemeras. Jis mano, kad nei jis, nei kiti tarybos nariai nenusipelno baudžiamųjų bylų.
Valstybinį kaltinimą šioje byloje palaikantis Kauno apygardos prokuratūros prokuroras D. Valkavičius Eltai yra sakęs, kad nustatyta, jog įsigydamas kurą V. Kederys naudojo 20 skirtingų banko kortelių. Iš jų dvi tik priklausė tarybos nariui. Per ikiteisminį tyrimą buvo apklausta 10 liudytojų – 10 kortelių savininkų.
2023–2025 m. STT pradėjo ikiteisminius tyrimus siekiant patikslinti ir įvertinti, ar nebuvo piktnaudžiaujama tarybos nariams naudojant išmokas su jų, kaip tarybos narių, veikla susijusioms išlaidoms apmokėti. Ikiteisminiai tyrimai pradėti atsižvelgiant į viešojoje erdvėje skelbiamą informaciją ir gaunamus pranešimus dėl įtariamo savivaldybių lėšų neskaidraus, nepagrįsto naudojimo ir atskaitomybės trūkumo bei skaidrumo stokos savivaldoje regimybės.
Šiuo metu STT atlieka ikiteisminius tyrimus dėl 30 savivaldybių galimai netinkamo savivaldos lėšų panaudojimo: Šiaulių, Palangos, Klaipėdos miestų bei Alytaus, Ukmergės, Kretingos, Ignalinos, Šilutės, Jonavos, Lazdijų, Prienų, Telšių, Radviliškio, Joniškio, Tauragės, Zarasų, Akmenės, Kaišiadorių, Vilkaviškio, Skuodo, Trakų, Širvintų, Šalčininkų rajonų ir Birštono, Marijampolės, Pagėgių, Druskininkų, Kalvarijos, Neringos ir Visagino savivaldybėse. Įtarimai šiuo metu yra pareikšti 17 esamų ar buvusių tarybos narių.
Birštono savivaldybėSkaidrinamNijolė Dirginčienė
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