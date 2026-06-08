Demokratų lyderis neatmeta imtis ministro darbo: tai yra atviras klausimas

„Neatmeskime nieko. Kol kas aš manau, kad tai yra atviras klausimas ir kokie bus prioritetai, kokio lygmens bus Vyriausybės perkrova – viskas priklausys nuo to“, – LRT radijui pirmadienį teigė V. Sinkevičius, paklaustas, ar planuotų grįžti iš Briuselio į Vilnių dirbti ministru.
Kaip skelbta, šeštadienį Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) taryba nusprendė keisti pernai vasarą sudarytą valdančiąją daugumą, iš jos pašalinant „Nemuno aušrą“ ir pradedant konsultacijas su Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“.
LSDP lyderis Mindaugas Sinkevičius teigė negalįs patikinti, jog performavus valdančiąją daugumą pareigose liks užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys, taip pat tikino, jog naujuoju diplomatijos vadovu galėtų tapti ir laikinasis Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pirmininkas, jeigu ryžtųsi tokiam žingsniui.
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Neoficialiai skelbta, kad naujoje Vyriausybėje socialdemokratai gali svarstyti keisti finansų ministrą Kristupą Vaitiekūną, vidaus reikalų ministrą Vladislavą Kondratovičių, kultūros ministrę Vaidą Aleknavičienę.
ELTA primena, kad įtampa dabartinėje koalicijoje padidėjo po to, kai dalis valdančiųjų partnerių Seime nepalaikė Kapčiamiesčio karinio poligono steigimo.
Kritiką dabartinei koalicijai su „Nemuno aušra“ ne kartą yra išsakę kai kurie LSDP nariai, pastaruoju metu socialdemokratų darbą su „aušriečiais“ vis dažniau sukritikuodavo ir šalies vadovas Gitanas Nausėda.
Viešoje erdvėje keliant idėjas, jog subūrus naują koaliciją Ingą Ruginienę premjero poste turėtų keisti Mindaugas Sinkevičius, prezidentas teigė, jog dėl poreikio „radikalesniems“ koalicijos perkrovimams turėtų apsispręsti patys socialdemokratai.