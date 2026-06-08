Demokratų skyriai tarė savo verdiktą dėl galimybės sugrįžti į koaliciją

„Skyriai palaiko derybų pradžią, bet tai – tik pradžia, nes skyriai turėjo tikrai daug klausimų ir dėl praeities, ir dėl to, kokie konkrečiai būtų susitarimai, ypatingai liečiant turinį. Aš manau, kad tai suteikia Valdybai galimybę formuoti tvirtą mandatą, rytoj Valdybą tai ir padarys“, – nurodė V. Sinkevičius.
Anot jo, tik vienas skyrius pasisakė prieš derybas dėl koalicijos. Buvo tokių, kur nuomonės pasiskirstė apylygiai, tačiau dauguma vis dėlto gana tvirtai balsavo už.
Koks skyrius neigiamai nusiteikęs dėl galimybės sugrįžti į koaliciją, V. Sinkevičius neatsakė, tačiau pateikė jo narių argumentus.
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„Argumentai – kad labai daug neigiamo krūvio, kurį gali susirinkti ir demokratai. Bet argumentai už buvo labai aiškūs, kad demokratai kaip tik gali pakeisti „Nemuno aušrą“ sveiku balsu koalicijoje, kaip buvo ir anksčiau, ir tai gali duoti daug naudos valstybei“, – tvirtino politikas.
Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ Valdybos narys Domas Griškevičius teigė, kad daugelis skyrių, be kita ko, pasisakė už Vyriausybės perkrovimą ir premjero keitimą.
„Visi suprantame, kad yra savų pliusų, savų minusų, bet daugelis tikrai pasisako už tai, kad reikėtų eiti į derybas ir kalbėti bei rasti sprendimus, sutarimus su koalicijos partneriais dėl programinių nuostatų tam tikrų, nes tokiu atveju galima įgyvendinti savo programą“, – Eltai komentavo Šiaulių miesto skyriaus pirmininkas.
„Taip pat irgi skambėjo tikrai ne iš vieno pastebėjimas, kad ėjimas tikrai neturi būti bet kokia kaina. Be abejo, daugelis vis dėlto išsakė, kad tas pilnesnis Vyriausybės persikrovimas turbūt būtų tikslingesnis. Turima galvoje, gal ir premjero pasikeitimas galėtų būti sklandesnis tam dalykas“, – pridūrė jis.
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Pasak D. Griškevičiaus, skyriai daug pozityviau pasisako už jungimąsi į koaliciją, jeigu pasikeistų ir ministras pirmininkas. Visgi, pažymėjo politikas, keisti dabartinę premjerę Ingą Ruginienę, ar ne, yra socialdemokratų sprendimas.
„Jeigu premjeras nesikeičia, tikrai daugiau skepsio atsiranda“, – neslėpė jis.
Be to, pridūrė Seimo narys, jau yra preliminarus siūlymų sąrašas, ką būtų galima įtraukti į Vyriausybės programą iš demokratų pusės: „Ten virš 50 įvairiausių pozicijų. Tai tikimės, kad turėsime gerą diskusiją, jeigu bus galiausiai nutarta eiti prie derybų stalo.“
Politikas teigė, kad apie galimus postus ministerijose pirmadienį kalbėta nebuvo.
„Apie ministerijas tikrai nekalbėjome, nes bet kuriuo atveju tai yra derybų klausimas. Tas įmanoma, kada atsiras susiderėjimas dėl darbų. Tokiu atveju, bus galima kalbėti apie pozicijas, bet tai turbūt yra vėlesnis etapas, pirmiausiai sutarus dėl darbų sąrašų ir kas galėtų tuos darbus tinkamiausiai įgyvendinti“, – sakė D. Griškevičius.
Kaip skelbta, šeštadienį Lietuvos socialdemokratų partijos taryba nusprendė keisti pernai vasarą sudarytą valdančiąją daugumą, iš jos pašalinant „Nemuno aušrą“ ir pradedant konsultacijas su Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“.
Virginijus SinkevičiusDemokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“Skyriai
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