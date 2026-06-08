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I. Ruginienė pasveikino Armėnijos premjerą su pergale rinkimuose

2026 m. birželio 8 d. 15:18
Ministrė pirmininkė Inga Ruginienė pirmadienį pasveikino Armėnijos ministrą pirmininką Nikolą Pašinianą su pergale Armėnijos parlamento rinkimuose.
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Vyriausybės vadovė pažymėjo, kad Armėnijos visuomenė dar kartą išreiškė paramą demokratinėms vertybėms, regiono stabilumui ir šalies europinei ateičiai.
„Tikimės toliau stiprinti mūsų partnerystę ir remti Armėniją, jai siekiant glaudesnių ryšių su Europos Sąjunga“, – socialiniame tinkle „X“ pirmadienį rašė I. Ruginienė.
Sveikinimu pirmadienį taip pat pasidalijo užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys.
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„Sveikinimu Nikolą Pašinianą ir Armėnijos žmones, kurie vakarykščiuose rinkimuose pasirinko demokratinę ateitį“, – įraše socialiniame tinkle „X“ rašė K. Budrys.
„Armėnijos parlamento rinkimų rezultatai siunčia aiškią žinią apie paramą atspariai, taikiai ir į ateitį žvelgiančiai Armėnijai“, – pabrėžė ministras.
Centrinės rinkimų komisijos duomenimis, sekmadienį vykusius parlamento rinkimus laimėjo N. Pašiniano partija „Civilinė sutartis“, surinkusi 49,8 proc. balsų. Stipriausia opozicine jėga tapo milijardieriaus Samvelo Karapetiano prorusiškas partijų blokas „Stipri Armėnija“, gavęs 23,3 proc. rinkėjų pasitikėjimą.
Inga RuginienėArmėnijaRinkimai

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