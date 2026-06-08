J. Olekas sureagavo į kalbas dėl likimo Seimo pirmininko poste: „Tokie pasikeitimai nebuvo aptarti“

Apie tai, kad gali būti svarstoma J. Oleką patraukti iš Seimo pirmininko posto, remdamasis šaltiniais rašė portalas Delfi. Neatmetama, kad tokiu atveju „socdemo“ vietą galėtų užimti paskutines dienas Vyriausybėje skaičiuojanti premjerė Inga Ruginienė.
„Tokie pasikeitimai nebuvo aptarti. Mes kalbėjome apie dabartinius pasikeitimus, kurie galimi būti Vyriausybėje“, – pirmadienį žurnalistams Seime sakė J. Olekas, paklaustas, ar socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius kalbėjosi su juo apie galimą postų pakeitimą.
Vis tik, jeigu klostytųsi žiniasklaidoje plačiai aptarinėjamas scenarijus, ar J. Olekas užleistų Seimo pirmininko vietą I. Ruginienei? „Socdemas“ tiesiai neatsako.
Lrytas iš arti: Lietuvos socialdemokratų partijos tarybos posėdžio akimirkos
„Viską nuspręsime po mūsų derybinės grupės. Nebėkime pirmiau derybų, palaukime derybinių dalykų ir tada galėsime viską atsakyti“, – sakė jis.
Tuo metu klausiamas apie potencialius pasikeitimus Vyriausybėje, J. Olekas leido suprasti, kad gali keistis ne tik „aušriečių“ ministrai. Lrytas jau anksčiau rašė, kad, šaltinių teigimu, M. Sinkevičius žada imtis Vyriausybės vairo.
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„Dabartinė Vyriausybės programa – turėčiau pasakyti, ir 19-os, ir 20-s Vyriausybės – nevisai atliepia tuos mūsų rinkiminius įsipareigojimus. Tai aš manau, kad jeigu mes surasime sutarimą su naujais koalicijos partneriais, kad tų pokyčių programoje bus daugiau, tai gal bus ir personalijų pasikeitimų. (...) Duokime padirbėti derybinei grupei ir tada mes žinosime galutinį rezultatą“, – kartojo jis.
Tačiau ką J. Olekas matytų kaip tinkamesnį Ministrų kabineto vadovą – M. Sinkevičių ar I. Ruginienę? Politikas atsakė panašiai, kaip ir į kitus klausimus – paragino laukti koalicinių derybų pabaigos.
„Mes turime daug tinkamų premjero postui. Dėl šio pasirinkimo mes apsispręsime, kai darbą baigs derybinė grupė. Man atrodo, kad ir vienas, ir kitas tą darbą gali daryti“, – pasakė jis.
Kodėl pasikeitė pozicija dėl koalicijos?
Kaip skelbta, prieš savaitę J. Olekas žurnalistams Seime tikino nematąs pagrindo, kodėl socialdemokratai turėtų atsisveikinti su Remigijaus Žemaitaičio vedama „Nemuno aušra“. Vis tik, anot jo, situaciją reikšmingai pakeitė Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) skyrių nuomonės – esą esama manymo, kad performavus koaliciją būtų galima padaryti daugiau darbų.
„Tiesiog ambicijos. Ambicijos kolegų, ypatingai atvykusiųjų iš rajonų, mūsų skyrių žmonių. Yra noras daryti dar daugiau ir yra tokia viltis, kad, pakeitus koalicijos partnerius, mes galėsime tuos įsipareigojimus įvykdyti“, – aiškino J. Olekas, nurodydamas, kad LSDP taryboje patvirtintas sprendimas buvo gana vieningas.
Seimo pirmininkas pridūrė – derybinės grupės turės intensyviai dirbti, mat viliamasi, kad nauja koalicija bus suformuota dar nesibaigus eilinei pavasario Seimo sesijai.
„Manau, kad intensyviai jau pradeda dirbti mūsų derybinė grupė, ir tikiuosi, kad pavyks susitarti, suformuoti naują koaliciją netrukus ir galbūt suspėti šios pavasario sesijos metu arba nedaug pratęsti, jeigu reikės“, – apibendrino jis.
K. Vaitiekūnas: kažkokie pokyčiai bus, bet asmeniškai jų nežinau
Lrytas skelbė ir apie kitus svarstomus pokyčius Ministrų kabinete. Neatmetama, kad su postu gali tekti atsisveikinti finansų ministrui Kristupui Vaitiekūnui.
Šis tikina nežinąs, koks likimas jo laukia.
„Nežinau. Aišku, keičiasi, kažkokie pokyčiai bus. Kokie bus – aš asmeniškai nežinau. Kaip bus, taip bus. Ką čia labai diskutuoti. Dabar tiesiog darbingai gyvename, dirbame ir tiek“, – žurnalistams Seime sakė jis.
Klausiamas, ar apie tai nekalbėjo su LSDP pirmininku, K. Vaitiekūnas tepasakė, kad su M. Sinkevičiumi dažnai aptaria įvairius darbinius klausimus.
„Aš finansų ministras. Tai su Mindaugu Sinkevičiumi dažnai apsitariame tokiais klausimais, kurie yra šiek tiek didesnės reikšmės – apie biudžeto formavimą, apie kažkokius kitus svarbius niuansus. Tai be abejo nuolatos bendraujame“, – dėstė jis.
Ar ministras pastaruoju metu iš M. Sinkevičiaus sulaukė priekaištų?
„Aš nežinau. Aš stengiausi apie tai nešnekėti. Noriu palikti partijos pirmininkui tą erdvę, kad jis tikrai susiformuotų tą komandą, kokią nori. Finansų ministras, vis dėlto, yra toks arčiausiai esantis tavęs žmogus Vyriausybėje. Tai manau, kad žmogui reikia palikti erdvės, jis susiformuos komandą, prisiims atsakomybę ir, manau, atsakingai dirbs, jeigu taip pasisuktų (įvykiai – Lrytas). Bet kol kas aš tikrai nežinau, kaip viskas pasisuks. Girdėjau tiek, kiek jūs“, – nurodė jis, nepatvirtindamas, kad M. Sinkevičius išties žada vadovauti Vyriausybei.
„(Žinau – Lrytas) tą, kas yra spaudoje“, – pridūrė „socdemas“.
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