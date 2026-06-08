Koalicijos derybų startas – ne Lietuvoje: Briuselyje planuojamas neoficialus susitikimas

Susitikimo metu, neabejojama, prasidės pirmieji rimtesni pokalbiai dėl naujos valdančiosios daugumos formavimo.
V. Sinkevičius ir A. Veryga darbuojasi Europos Parlamente, o M. Sinkevičius pirmadienį ir antradienį Briuselyje lankosi Lietuvos savivaldybių asociacijos reikalais.
„Šiandien nesusitiksime, bet neatmetu, kad tai gali įvykti rytoj“, – Lrytas patvirtino V. Sinkevičius.
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Partijų lyderiai į pirmąjį oficialų derybinį susitikimą turėtų rinktis jau trečiadienį, Vilniuje. Tiesa, dar neaišku, ar bus kalbamasi tik tarp pirmininkų, ar derybinių grupių formatu.
V. Sinkevičius pabrėžia, kad demokratai derybinės grupės dar net nėra subūrę, nes tik antradienį priims sprendimą, ar apskritai dalyvauti derybose.
„Mes pirmiausia turime sulaukti mūsų Valdybos patvirtinimo, kad ji palaimina demokratų derybinę grupę ir derybų pradžią. Kertinis dalykas būtų pirmiausia susitikti dviem derybinėms grupėms, o tik po to turėti trišalį pokalbį.
Pirmiausia mes turėtume susitikti su socialdemokratais, nes to nuoširdaus pokalbio labai reikia“, – kalbėjo jis.
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Iš tiesų neoficialios derybos tarp šių partijų lyderių vyko jau kurį laiką, „socdemams“ dar net nepriėmus sprendimo, ar atsisveikinti su „Nemuno aušra“. Jiems reikėjo iš anksto pasimatuoti temperatūrą ir išsiaiškinti demokratų apetitą postams.
Demokratams buvo žadamos ministerijos, kurios šiuo metu yra „Nemuno aušros“ rankose – Aplinkos ir Žemės ūkio. Taip pat Energetikos ministerija, po pernai nutrūkusių santykių su demokratais taip ir pakibusi be aiškaus partinio pavaldumo. Jai iki šiol vadovauja demokratų paliktas Žygimantas Vaičiūnas.
Į šiuos postus demokratai projektuoja Luką Savicką, Tomą Tomiliną ir Kęstutį Mažeiką.
Tačiau toks neoficialus pasiskirstymas – dar ne konstanta. Socialdemokratų lyderiui apsisprendus tapti premjeru ir dėliojant savo paties naują Ministrų kabinetą, ministerijų pasidalijimas dar gali keistis.
M. Sinkevičius per viešąją erdvę spaudžia V. Sinkevičių imtis užsienio reikalų ministro pareigų, nors žino, kad pastarasis nenori palikti Briuselio.
Demokratų skyriai dar pirmadienį pateiks savo atsakymus, ar jungtis į koaliciją.
Mindaugas SinkevičiusVirginijus Sinkevičiuskoalicija
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