M. Sinkevičius: energetikos ministru galėtų likti Ž. Vaičiūnas, jo nominaciją perimtų demokratai

„Vienas variantas man patiktų. Žinote, Ž. Vaičiūnas dirbo, kai mes koalicijoje darbavomės su Demokratais „Vardan Lietuvos“ ir Sauliumi Skverneliu, ir buvo jų nominuotas – tai gal vėl jis gali būti jų nominuotas? Kitaip tariant, lieka tas pats asmuo, tik nominacija nebe socialdemokratų, o demokratų“, – „15min“ laidoje pirmadienį kalbėjo M. Sinkevičius.
„Manau, kad pakalbėsime (apie tai – ELTA) susitikę“, – atsakydamas, ar demokratams tiktų toks variantas, sakė socialdemokratų lyderis.
Ž. Vaičiūnas Energetikos ministerijos vadovu dirbo 19-oje Vyriausybėje, ši ministerija pagal koalicinę sutartį priklausė tuomet koaliciją sudariusiems „demokratams“, šias pareigas eina ir 20-ojoje Vyriausybėje, dabar ši ministerija priklauso socialdemokratams.
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Kaip skelbta, šeštadienį LSDP taryba nusprendė keisti pernai vasarą sudarytą valdančiąją daugumą, iš jos pašalinant „Nemuno aušrą“ ir pradedant konsultacijas su Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“.
Žiniasklaida skelbė, kad per derybas „demokratai“ naujoje koalicijoje gali siekti Energetikos ministerijos, o jos vadovu tokiu atveju deleguoti parlamentarą Luką Savicką.
LSDP lyderis M. Sinkevičius teigė negalįs patikinti, jog performavus valdančiąją daugumą pareigose liks užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys, taip pat tikino, jog naujuoju diplomatijos vadovu galėtų tapti ir laikinasis Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pirmininkas, jeigu ryžtųsi tokiam žingsniui.
Neoficialiai skelbta, kad naujoje Vyriausybėje socialdemokratai gali svarstyti keisti finansų ministrą Kristupą Vaitiekūną, vidaus reikalų ministrą Vladislavą Kondratovičių, kultūros ministrę Vaidą Aleknavičienę.
ELTA primena, kad įtampa dabartinėje koalicijoje padidėjo po to, kai dalis valdančiųjų partnerių Seime nepalaikė Kapčiamiesčio karinio poligono steigimo.
Kritiką dabartinei koalicijai su „Nemuno aušra“ ne kartą yra išsakę kai kurie LSDP nariai, pastaruoju metu socialdemokratų darbą su „aušriečiais“ vis dažniau sukritikuodavo ir šalies vadovas Gitanas Nausėda.
Viešoje erdvėje keliant idėjas, jog subūrus naują koaliciją I. Ruginienę premjero poste turėtų keisti M. Sinkevičius, prezidentas teigė, jog dėl poreikio „radikalesniems“ koalicijos perkrovimams turėtų apsispręsti patys socialdemokratai.
Mindaugas SinkevičiusLietuvos socialdemokratų partija (LSDP)socialdemokratai
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