M. Sinkevičius skelbia, kad pokyčių Vyriausybėje bus

„(Vyriausybę – ELTA) formuos socialdemokratai. Koks tai bus konkretus asmuo – noriu tikėti, kad iki savaitės galo mes jau tikrai turėsime visus atsakymus“, – pirmadienį LRT radijui sakė socdemų lyderis.
Praėjusią savaitę skelbta, jog keičiantis koalicijos sudėčiai gali susvyruoti ir kai kurių socialdemokratų deleguotų ministrų kėdės. Tarp jų esą – ir finansų ministro Kristupo Vaitiekūno, vidaus reikalų ministro Vladislavo Kondratovičiaus, užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio bei kultūros ministrės Vaidos Aleknavičienės.
Savo ruožtu LSDP pirmininkas tikina, jog drastiškų pokyčių imtis neplanuoja, tačiau tam tikri pakeitimai esą galimi.
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„Neslėpsiu – pokyčių bus. Aš kartais perskaitau straipsnius, antraštes (…) ir tenka kartais paguosti tuos, kurie yra viešai apkalbami ir gal net linčiuojami, kaip neteksiantys pareigų, juos nuraminti (…). Bet kad grandioziškai čia kažkaip užsimotume, tai aš noriu paneigti tuos visuomenėje paskleistus gandus apie tas socialdemokratų pavardes“, – kalbėjo M. Sinkevičius.
„Aš socialdemokratų pusėje tikrai nesieksiu, kad pokyčiai būtų grandioziniai ir labai drastiški“, – pažymėjo jis.
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Esą gali pasikeisti gal vienas ar du ministrai.
Kaip skelbta, šeštadienį LSDP taryba nusprendė keisti pernai vasarą sudarytą valdančiąją daugumą, iš jos pašalinant „Nemuno aušrą“ ir pradedant konsultacijas su Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“.
LSDP lyderis Mindaugas Sinkevičius teigė negalįs patikinti, jog performavus valdančiąją daugumą pareigose liks užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys, taip pat tikino, jog naujuoju diplomatijos vadovu galėtų tapti ir laikinasis Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pirmininkas, jeigu ryžtųsi tokiam žingsniui.
Neoficialiai skelbta, kad naujoje Vyriausybėje socialdemokratai gali svarstyti keisti finansų ministrą K. Vaitiekūną, vidaus reikalų ministrą V. Kondratovičių, kultūros ministrę V. Aleknavičienę.
ELTA primena, kad įtampa dabartinėje koalicijoje padidėjo po to, kai dalis valdančiųjų partnerių Seime nepalaikė Kapčiamiesčio karinio poligono steigimo.
Kritiką dabartinei koalicijai su „Nemuno aušra“ ne kartą yra išsakę kai kurie LSDP nariai, pastaruoju metu socialdemokratų darbą su „aušriečiais“ vis dažniau sukritikuodavo ir šalies vadovas Gitanas Nausėda.
Viešoje erdvėje keliant idėjas, jog subūrus naują koaliciją I. Ruginienę premjero poste turėtų keisti M. Sinkevičius, prezidentas teigė, jog dėl poreikio „radikalesniems“ koalicijos perkrovimams turėtų apsispręsti patys socialdemokratai.
Mindaugas SinkevičiusLietuvos socialdemokratų partija (LSDP)valdančioji koalicija
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