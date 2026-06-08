Ministerijos kurs integracijos sistemą trečiųjų šalių piliečiams

Kultūros ministerijos teigimu, iniciatyvomis siekiama stiprinti į Lietuvą trečiųjų šalių piliečių kalbinę bei sociokultūrinę integraciją.
„Atvykstantiems žmonėms reikia suteikti vieningą, lengvai prieinamą informaciją apie galimybes mokytis lietuvių kalbos ir susipažinti su mūsų valstybės vertybėmis. Kurdami šią internetinę platformą ir sudarydami galimybes mokytis lietuvių kalbos, mes ne tik padedame užsieniečiams greičiau įsilieti į visuomenę, bet ir prisidedame prie šalies socialinio atsparumo bei atvirumo“, – pranešime cituojama kultūros viceministrė Edita Utarienė.
Anot ministerijos, pirmojo projekto metu bus sukurta interneto platforma, kurioje bus pateikta informacija apie valstybinės kalbos mokėjimo reikalavimus, Konstitucijos pagrindų egzaminus, mokymosi įstaigas bei savarankiško tobulinimosi įrankius. Atvykėliai čia taip pat galės susipažinti su Lietuvos istorija, tradicijomis bei kasdieniu gyvenimu.
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Antrasis projektas apims A1, A2, B1 ir B2 lygių lietuvių kalbos kursus, kurie bus organizuojami visoje Lietuvoje bendradarbiaujant su aukštosiomis mokyklomis ir kalbos mokymo teikėjais. Planuojama, kad per projekto įgyvendinimo laikotarpį juos baigs ne mažiau kaip 6,3 tūkst. trečiųjų šalių piliečių.