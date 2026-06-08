Lietuvos dienaAktualijos

NATO naikintuvai Baltijos regione kilo dešimt kartų: atpažino ir lydėjo Rusijos orlaivius

2026 m. birželio 8 d. 12:18
Baltijos šalyse NATO oro policijos funkcijas vykdantys naikintuvai praėjusią savaitę tris kartus kilo patruliuoti ties Estijos, Latvijos, Lietuvos ir Lenkijos siena su Rusijos ir Baltarusija bei septynis kartus kilo atpažinti ir lydėti skrydžio taisykles pažeidusių orlaivių, pranešė Krašto apsaugos ministerija (KAM).
Daugiau nuotraukų (2)
Pirmadienį NATO oro policijos naikintuvai skrido atpažinti dviejų orlaivių SU30. Orlaiviai skrido tarptautine oro erdve iš Kaliningrado srities į Kaliningrado sritį. Orlaiviai skrido be įjungtų radiolokacinių atsakiklių, be skrydžio planų, radijo ryšio su Regioniniu skrydžių valdymo centru (RSVC) nepalaikė.
Antradienį NATO oro policijos naikintuvai patruliavo ties Lenkijos ir Ukrainos siena. Tą pačią dieną naikintuvai taip pat buvo pakelti atpažinti orlaivių SU35, IL-76, SU-24, SU-34, AN-30 ir AN-12. Orlaivių judėjimas buvo fiksuotas tarp Rusijos žemyninės dalies ir Kaliningrado srities. Dalis jų skrido be radiolokacinio atsakiklio, nepateikė skrydžių planų bei nepalaikė radijo ryšio su RSVC.
Trečiadienį NATO oro policijos naikintuvai patruliavo Latvijos ir Estijos rytiniame pasienyje, taip pat atpažino du orlaivius SU30, skridusius Kaliningrado kryptimi be skrydžio planų ir atsakiklių.
Susiję straipsniai
NATO naikintuvai praėjusią savaitę kilo 12 kartų

NATO naikintuvai praėjusią savaitę kilo 12 kartų

Per savaitę įkliuvo 6 dronų operatoriai, savo skraidykles pakėlę greta oro uostų

Per savaitę įkliuvo 6 dronų operatoriai, savo skraidykles pakėlę greta oro uostų

Vilniaus oro uosto veikla pagaliau atnaujinta: paskelbė, kiek keleivių ir skrydžių paveikė

Vilniaus oro uosto veikla pagaliau atnaujinta: paskelbė, kiek keleivių ir skrydžių paveikė

Ketvirtadienį NATO oro policijos naikintuvai skrido atpažinti galimai orlaivio SU34, skridusio tarptautine oro erdve iš Kaliningrado srities į Kaliningrado sritį. Tą pačią dieną naikintuvai taip pat kilo atpažinti orlaivių IL-20 ir SU-30SM. Ministerijos duomenimis, pirmasis orlaivis skrido tarptautine oro erdve iš Rusijos žemyninės dalies į Kaliningrado sritį, antrasis – iš Kaliningrado srities į Kaliningrado sritį.
Abu orlaiviai skrido be radiolokacinio atsakiklio, be skrydžio planų. Vienas jų radijo ryšio su RSVC nepalaikė.
NATO oro policijos naikintuvai taip pat skrido atpažinti objektą Estijos teritorijoje. Vis dėlto identifikuoti objekto nepavyko.
Penktadienį NATO oro policijos naikintuvai skrido atpažinti orlaivių TU-214PU, IL-78, AN-72, IL-76. Dalis orlaivių skrido iš Rusijos žemyninės dalies į Kaliningrado sritį ar iš Kaliningrado srities į Rusijos žemynine dalį.
Visi keturi orlaiviai palaikė radijo ryšį su RSVC, dalis skrido be skrydžio planų.
ELTA primena, kad NATO oro policijos misijas Baltijos šalyse pradėjo vykdyti nuo 2004 metų kovo mėnesio, kai Lietuva, Latvija ir Estija tapo NATO narėmis.
Nuo to laiko Baltijos oro erdvėje jau yra patruliavę Belgijos, Danijos, Čekijos, Didžiosios Britanijos, Ispanijos, JAV, Lenkijos, Norvegijos, Olandijos, Portugalijos, Prancūzijos, Rumunijos, Turkijos, Vengrijos, Vokietijos, Italijos kariai.
NATO naikintuvaioro erdvės pažeidimasBaltijos šalys
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.