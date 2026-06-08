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V. Sinkevičius: partijos dauguma pritaria koalicijos deryboms su socialdemokratais

2026 m. birželio 8 d. 08:11
Dauguma Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ partijos skyrių vadovų palaiko galimybę pradėti derybas su socialdemokratais dėl koalicijos, sako partijos laikinasis pirmininkas Virginijus Sinkevičius.
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Anot jo, galutinio partijos sprendimo šiuo klausimu tikimasi sulaukti artimiausiomis dienomis.
„Antradienį šaukiama mūsų valdyba, kuri priims galutinį sprendimą“, – LRT radijui pirmadienį nurodė V. Sinkevičius.
Demokratų laikinasis vedlys pažymėjo, kad deryboms dėl koalicijos pritartų apie 80 proc. partijos skyrių pirmininkų.
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„Pasiskirstymas yra maždaug 80 proc. ir 20 proc. Kad 80 proc. (skyrių pirmininkų – ELTA) lyg ir rodo pritarimą“, – pažymėjo jis.
Visgi V. Sinkevičius pabrėžė, kad kol kas anksti prognozuoti galutinę derybų baigtį. Pasak jo, pirmiausia partija turės įvertinti galimus Vyriausybės sudėties ir programos pokyčius.
„Pirmiausia, nuo ko mes turime atsispirti, tai yra kokio lygmens yra pokyčiai, kokio lygmens yra Vyriausybės perkrova, galų gale, kokio lygmens mes turėsime tiek Vyriausybės programos, tiek Vyriausybės plano priemonių pakeitimus. (...) Koks bus derybų rezultatas – sudėtingiau man pasakyti“, – akcentavo jis.
Kaip skelbta, socialdemokratai šeštadienį nusprendė nutraukti koalicinį susitarimą su Remigijaus Žemaitaičio vadovaujama „Nemuno aušra“.
LSDP teigimu, atsižvelgiant į R. Žemaitaičio viešus pareiškimus, politinį veikimą, keliamą įtampą ir jo politinę atsakomybę už „aušriečių“ laikyseną, dabartinis koalicijos formatas nebeatitinka politinio pasitikėjimo, atsakomybės ir stabilaus valstybės valdymo standarto.
Koalicija iš socialdemokratų, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijų Seime suburta pernai vasarą, kai iš premjero pareigų atsistatydino Gintautas Paluckas.
Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP)Virginijus Sinkevičius
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