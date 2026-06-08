Žiniasklaida: Baltarusijoje sulaikytas dvasininkas iš Lietuvos

Šį faktą naujienų portalui patvirtino ir su Lietuvos sentikių bendruomene susijęs LRT.lt šaltinis. Jo teigimu, Baltarusijoje buvo sulaikytas sentikių kunigas M. R., atvykęs į Baltarusiją dalyvauti vietos bendruomenės renginiuose.
„Iš tiesų, kaip man pranešė Baltarusijos Sentikių Bažnyčios vadovybė, toks įvykis buvo. Jis laikė pamaldas, jų metu atvyko milicija ir jį sulaikė“, – lrt.lt pasakojo šaltinis.
Remiantis turima informacija, dvasininkas sulaikytas per Sekminių pamaldas.
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LRT.lt šaltinis pranešė, kad sulaikymas gali būti susijęs su įtarimais dėl dokumentų klastojimo bandant įregistruoti religinę bendruomenę.
Tuo metu Užsienio reikalų ministerija (URM), atsakydama į lrt.lt užklausą, pranešė, kad Lietuvos ambasada Baltarusijoje buvo informuota apie Lietuvos piliečio sulaikymą. Visgi, ministerija negali atskleisti sulaikytojo vardo ir pavardės.
Tuo metu Lietuvos Sentikių Bažnyčios Aukščiausiosios tarybos sekretorius, Vilniaus sentikių bendruomenės pirmininko pavaduotojas Jevgenijus Grigorjevas naaujienų portalui teigia, kad M. R. yra gerai žinomas sentikių aplinkoje ir anksčiau buvo susijęs su Perelozų bendruomene. Pašnekovas pabrėžė, kad jo veikla sulaukė dėmesio ir Lietuvoje.
Pasak J. Grigorjevo, Lietuvoje M. R. pasiskelbė dvasiniu vadovu, pasisavino jam nepriklausantį bažnytinį turtą ir iki šiol šio turto negrąžino Lietuvos Sentikių Bažnyčiai.