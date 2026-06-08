Žiniasklaida: V. Kondratovičius reikalauja IRD vadovės galvos dėl įsilaužimo

Portalo šaltinių žiniomis, tokią savo poziciją ministras vadovei išsakė pirmadienį.
Kaip praėjusią savaitę skelbė naujienų portalas „15min“, atsakingos institucijos šiuo metu tiria aplinkybes dėl galimų įsilaužimų į VRM pavaldžių institucijų darbuotojų paskyras.
Tuo metu pats vidaus reikalų ministras portalui teigė kol kas negalintis nei patvirtinti, nei paneigti informacijos apie galimą plataus masto įsilaužimą.
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Portalo žiniomis, informacija apie įsilaužimą į keliasdešimt VRM IT sistemų paskyrų ministerijos vadovybei galėjo būti žinoma dar gegužės pradžioje, apie tai užsiminta ir kai kuriuose tarpinstituciniuose pasitarimuose.
Kaip skelbė ELTA, Generalinė prokuratūra tiria incidentą, per kurį iš Registrų centro (RC) galėjo būti pavogta daugiau nei 600 tūkst. nekilnojamojo turto išrašų, dėl to patirta žala siekia ne mažiau nei 111 tūkst. eurų.
Duomenų apsaugos inspekcijos teigimu, per vagystę paveiktų gyventojų skaičius yra kiek mažesnis – siekia apie 0,5 mln.
Seimo opozicija surinko parašus, reikalingus inicijuoti laikinąją parlamentinę tyrimo komisiją, kuri turėtų aiškintis duomenų vagystės aplinkybes.
Iš pareigų pasitraukęs buvęs RC vadovas Adrijus Jusas teigė, kad didelės apimties duomenų nutekėjimas iš registrų pastebėtas dar balandžio pradžioje, tačiau galimybes pranešti apie incidentą ribojo teisėsaugos pradėtas tyrimas, prokurorai tyrimą pradėjo balandžio 5 d.
Registrų centras teigė, kad jo pareiga yra informuoti gyventojus apie jų duomenų vagystę, o ne pranešti visuomenei apie ikiteisminį tyrimą.
V. Kondratovičius: VRM įstaigų informacinės sistemos ir gyventojų biometriniai duomenys saugūs
Paaiškėjus apie galimą įsilaužimą į 50 Vidaus reikalų ministerijai (VRM) pavaldžių institucijų darbuotojų paskyras, vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius sako, kad ministerijos informacinės sistemos ir gyventojų biometriniai duomenys yra saugūs.
„Patikinu, kad Vidaus reikalų ministerijos informacinės sistemos yra saugios, Migris, ADIS informacinės sistemos, kurioje laikomi gyventojų biometriniai duomenys, nebuvo pažeistos ir (duomenys – ELTA) saugomi patikimai“, – žurnalistams pirmadienį sakė ministras.
Pasak jo, po duomenis tvarkančių įstaigų – Migracijos departamento bei Informacijos ir ryšių departamento – patikrinimo jokių anomalijų ir informacijos nutekėjimo nenustatyta, informacijos apie tai neturi ir tyrimą vykdančios šalies tarnybos – Kriminalinė policija, Nacionalinis kibernetinio saugumo centras (NKSC), Valstybės saugumo departamentas (VSD).
„Jokių anomalijų arba buvusių anksčiau neteisėtų prisijungimų arba kitu būdu informacijos nutekėjimo nebuvo aptikta, šiandien jie mane patikino, kad tokių dalykų tikrai nėra, tokios informacijos neturi ir (…) tarnybos“, – pažymėjo ministras.
„Tikiu, kad tokios informacijos ir nebus, nes šiandien priemonės, kuros buvo įdiegtos apsaugoti tuos registrus, turėjo suveikti ir suveikė“, – sakė V. Kondratovičius.
Ministro teigimu, į incidentą reaguota iškart, apie tai informuotos institucijos, pirmasis pranešimas NKSC pateiktas sausio mėnesį, apie galimus neteisėtus veiksmus informuota policija.
„Tyrimas vyksta (…) intensyviai, paraleliai yra suburta atskira veiklos gerinimo grupė, į kurią yra įtraukti ir mūsų specialistai, Informacijos ir ryšių departamento specialistai, Migracijos departamento speslaiciati, specialistai iš kontroliuojančių įstaigų, tokių kaip Nacionalinis kibernetinio saugumo centras, taip pat tame dalyvauja specialistai kibernetinio saugumo iš kriminalinės policijos biuro“, – nurodė jis.
Kaip praėjusią savaitę skelbė naujienų portalas „15min“, atsakingos institucijos šiuo metu tiria aplinkybes dėl galimų įsilaužimų į VRM pavaldžių institucijų darbuotojų paskyras.
Tuo metu pats vidaus reikalų ministras portalui teigė kol kas negalintis nei patvirtinti, nei paneigti informacijos apie galimą plataus masto įsilaužimą.
Portalo žiniomis, informacija apie įsilaužimą į keliasdešimt VRM IT sistemų paskyrų ministerijos vadovybei galėjo būti žinoma dar gegužės pradžioje, apie tai užsiminta ir kai kuriuose tarpinstituciniuose pasitarimuose.
Kaip skelbė ELTA, Generalinė prokuratūra tiria incidentą, per kurį iš Registrų centro (RC) galėjo būti pavogta daugiau nei 600 tūkst. nekilnojamojo turto išrašų, dėl to patirta žala siekia ne mažiau nei 111 tūkst. eurų.
Duomenų apsaugos inspekcijos teigimu, per vagystę paveiktų gyventojų skaičius yra kiek mažesnis – siekia apie 0,5 mln.
Seimo opozicija surinko parašus, reikalingus inicijuoti laikinąją parlamentinę tyrimo komisiją, kuri turėtų aiškintis duomenų vagystės aplinkybes.
Iš pareigų pasitraukęs buvęs RC vadovas Adrijus Jusas teigė, kad didelės apimties duomenų nutekėjimas iš registrų pastebėtas dar balandžio pradžioje, tačiau galimybes pranešti apie incidentą ribojo teisėsaugos pradėtas tyrimas, prokurorai tyrimą pradėjo balandžio 5 d.
Registrų centras teigė, kad jo pareiga yra informuoti gyventojus apie jų duomenų vagystę, o ne pranešti visuomenei apie ikiteisminį tyrimą.
Registrų centrasVidaus reikalų ministerija (VRM)Vladislavas Kondratovičius
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