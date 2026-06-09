A. Veryga: poreikio keisti E. Grikšą nėra

„Galimybė yra bet ką pakeisti Vyriausybėje, čia yra premjero sprendimas. (...) Galimybė yra, bet, manau, poreikio nėra, todėl kad ne dėl šito ministro darbo broko ar kažko nepadarymo įvyko tos problemos, kurios įvyko su RC“, – antradienį „Žinių radijui“ teigė A. Veryga.
Taip europarlamentaras reagavo į konservatorių pirmininko Lauryno Kasčiūno pasisakymus – pastarasis pasigenda E. Grikšo politinės atsakomybės RC duomenų vagystės skandale.
„Tikrai daugybė skaitmeninių sistemų valstybėje yra pažeidžiamos ir, man atrodo, ministras (E. Grikšas – ELTA) kaip tik ėmėsi veiksmų ir skirdamas lėšas, ir tam tikrus reikalavimus vadovams nustatydamas (...). Manau, kad mėtytis ministrais, kurie bando spręsti problemą, o ne dangsto tą problemą, kaip kad buvo ne vienerius metus, yra gal tiesiog nelabai sąžininga iš Lauryno pusės“, – akcentavo A. Veryga.
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Kaip skelbta, RC direktoriui Adrijui Jusui pasitraukus iš pareigų gegužės pabaigoje, Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) partijos pirmininkas L. Kasčiūnas šį žingsnį pavadino teisingu. Vis tik politikas šioje situacijoje pasigedo ekonomikos ir inovacijų ministro E. Grikšo atsakomybės.
Anot jo, demokratinėse valstybėse ministrai prisiima politinę atsakomybę už skandalus jų kuruojamuose srityse.
Kaip skelbė ELTA, Generalinė prokuratūra tiria incidentą, per kurį iš RC galėjo būti pavogta daugiau nei 600 tūkst. nekilnojamojo turto išrašų. Dėl to patirta žala siekia ne mažiau nei 111 tūkst. eurų.
Duomenų apsaugos inspekcijos teigimu, per vagystę paveiktų gyventojų skaičius yra kiek mažesnis – siekia apie 0,5 mln.
Seimo opozicija surinko parašus, reikalingus inicijuoti laikinąją parlamentinę tyrimo komisiją, kuri turėtų aiškintis duomenų vagystės aplinkybes.
A. Jusas teigė, kad didelės apimties duomenų nutekėjimas iš registrų pastebėtas dar balandžio pradžioje. Tačiau galimybes pranešti apie incidentą ribojo teisėsaugos pradėtas tyrimas. Prokurorai tyrimą pradėjo balandžio 5 d.
RC teigė, kad jo pareiga yra informuoti gyventojus apie jų duomenų vagystę, o ne pranešti visuomenei apie ikiteisminį tyrimą.
Aurelijus VerygaEdvinas GrikšasEkonomikos ir inovacijų ministerija (EIMIN)
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