Demokratų valdyba pritarė deryboms dėl dalyvavimo naujoje koalicijoje

Partijos atstovai pabrėžia, kad tai plačiai išdiskutuotas sprendimas, priimtas siekiant ne tik aktyviau prisidėti prie valstybės valdymo, bet ir grąžinti į politiką ramybę bei profesionalumą.
„Politikoje lengviausia sprendimus vertinti iš šalies. Kur kas sunkiau yra pačiam dalyvauti juos priimant ir prisiimti atsakomybę už valstybės ateitį. Demokratų valdyba vieningai pasirinko būtent šį kelią. Tai dar kartą patvirtina, kad mūsų partijoje netrūksta kompetencijos, profesionalumo ir lyderystės. Turime žmonių, kurie yra pasirengę imtis atsakomybės, priimti sudėtingus sprendimus ir valstybės interesą visada kelti aukščiau politinio patogumo“, – sako Virginijus Sinkevičius.
Pasak V. Sinkevičiaus, tiek vakar bendraujant su partijos skyrių vadovais, tiek šiandien vykusiame valdybos posėdyje išryškėjo aiški pozicija: demokratams svarbiausi ne galimi postai, o konkretūs darbai, kuriuos pavyktų įgyvendinti per likusius dvejus kadencijos metus. Tarp pagrindinių prioritetų partija įvardija demografinės situacijos gerinimą, ekonomikos augimo skatinimą, regionų stiprinimą ir valstybės saugumo užtikrinimą.
Susiję straipsniai
Demokratų derybinę grupę susitikimuose su socialdemokratais dėl naujai formuojamos valdančiosios koalicijos sudėties sudarys laikinasis partijos pirmininkas Virginijus Sinkevičius, partijos pirmininko pavaduotojai Domas Griškevičius, Linas Kukuraitis, Jekaterina Rojaka, Lukas Savickas ir Tomas Tomilinas.