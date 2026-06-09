„Komisija priėmė sprendimą, kad ministrė pirmininkė šiurkščiai pažeidė interesų derinimo įstatymą. Pagrindas yra tai, kad komisija vertino du jos sprendimus: tai, ką ji pasirašė ant potvarkių. Pasirašydama potvarkius, kur į delegacijas įtraukė savo artimus asmenis, šeimos narius, pateko į klasikinio interesų konfliktų situaciją“, – žurnalistams teigė VTEK pirmininkas Gediminas Sakalauskas.
„Kitas momentas, kad artimiems asmenims leido naudotis valstybės finansiniu turtu, apmokant tas keliones“, – akcentavo jis.
Atsižvelgiant į tai, VTEK praneša pateikusi I. Ruginienei nurodymą grąžinti su jai artimų asmenų kelionėmis susijusias patirtas išlaidas Vyriausybės kanceliarijai.
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Pasak komisijos pirmininko, pagrindiniu motyvu tokiam VTEK priimtam sprendimui tapo tai, kad premjerė pati pasirašinėjo potvarkius dėl vizitų delegacijų sudarymo. Jo teigimu, artimieji, pagal įstatymą, gali padėti atstovauti valstybei, tačiau tai esą turi būti daroma, laikantis galiojančių normų.
„Pagrindas yra ministro potvarkių pasirašymas. Čia nėra klausimas valstybės reprezentavimas arba valstybės funkcijų atlikimas Olimpinėse žaidynėse ar Vatikane. Artimi asmenys gali padėti reprezentuoti, atstovauti Lietuvai, tik esminis klausimas – kaip tai yra daroma“, – kalbėjo komisijos pirmininkas.
„Dėl Olimpinių žaidynių buvo toks momentas, kad Olimpinis komitetas sudarė sąlygas valstybės vadovams dalyvauti Olimpinėse žaidynėse ir sudarė sąlygas, kad gali lydėti asmuo. Šiuo atveju ministrė pirmininkė pati priėmė sprendimą, kas bus lydintis asmuo. Olimpinėse žaidynėse tai buvo sutuoktinis. Dėl apsilankymo pas popiežių – čia aplinkybės arba tie pagrindiniai akcentai, kad pati ministrė pirmininkė pasiprašė vizito pas popiežių, pasiprašė, kad ją priimtų vasario 4 ar 5 dienomis, tačiau popiežius negalėjo priimti ir priėmė vasario 7 d. Tai šiuo atveju ji irgi pasirašė potvarkį, kur į delegaciją įtraukė savo sutuoktinį ir vaikus“, – sakė G. Sakalauskas.
Ragina valstybę aprašyti panašias situacijas, kad būtų išvengta klaidų
Pasak VTEK pirmininko, siekiant išvengti panašių klaidų ateityje, turėtų būti sukurtas detalus aprašas, kuriuo būtų galima vadovautis, susidarius panašiai situacijai.
„Ateičiai – valstybė turi apgalvoti ir aprašyti visas situacijas, kad tokių klaidų nedarytų, nes tai yra labai elementarios interesų konflikto (…) klaidos. Trečias momentas – yra tokia pareigų priešprieša, kalbant apie šalies aukščiausius vadovus. Jie vienu metu turi vykdyti savo darbines, tarnybines pareigas ir vykdydami jas kartais patenka į interesų konflikto situacijas. Tai kitas darbas yra nusišalinti. Kai aš turiu pasirašyti potvarkį ir turiu nusišalinti, tai nusišalinimo institutas yra aukščiau už kitas pareigas, nes nusišalinimo institutas gina viešąjį interesą“, – žurnalistams sakė G. Sakalauskas.
„(Premjerė – ELTA) turėjo nusišalinti. Pagal visą teisinį reguliavimą buvo teisinis kelias spręsti šitą situaciją. Ji, pagal įstatymą, galėjo kreiptis į mus, VTEK – mes tokiose situacijose pateikiame išankstines rašytines rekomendacijas, kaip turi būti suvaldomas interesų konfliktas. Interesų konflikto valdymas yra skaidrumas ir keturių akių principo užtikrinimas“, – pažymėjo jis.
Premjerė į VTEK posėdį neatvyko
Pati ministrė pirmininkė, nors ir, pasak komisijos, gavo kvietimą, posėdyje, kur buvo svarstoma jos veiksmų atitiktis įstatymo nuostatoms, nedalyvavo. Tiesa, kaip posėdžio metu teigė VTEK Tyrimų skyriaus vyresnioji patarėja Tatjana Markauskienė, I. Ruginienė komisijai pateiktoje informacijoje akcentavo nepriiminėjusi sprendimų, susijusių su jos pačios ar jos artimųjų interesais, o į darbo vizitus pasiimti šeimos narius esą nuspręsta siekiant geriau atstovauti Lietuvai.
„Svarbiausi akcentai buvo, kad ji esą nesprendusi dėl savo ir savo šeimos narių asmeninių interesų, kad jokios privačios naudos nebuvo, kad tai buvo padaryta, siekiant tinkamai ir kuo geriau atstovauti valstybei“, – posėdžio metu pristatydama gautą premjerės poziciją kalbėjo T. Markauskienė.
I. Ruginienė sprendimą ketina skųsti
Premjerė Inga Ruginienė ketina skųsti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) sprendimą, kad pavasarį į darbo vizitus Italijoje ir Vatikane vykusi bei delegacijų, kuriose buvo ir jos artimieji, sudarymų potvarkius pasirašiusi ji šiurkščiai pažeidė viešų ir privačių interesų derinimą numatantį įstatymą.
„VTEK sprendimui nepritariame ir jį skųsime teismui. Ministrė pirmininkė veikė pagal nusistovėjusią oficialių delegacijų formavimo praktiką, kuri daugelį metų taikoma aukščiausių valstybės vadovų vizitų metu. Būtent todėl dar kovo mėnesį buvo kreiptasi į VTEK, prašant pateikti aiškų šios praktikos vertinimą ir išaiškinimą“, – teigia premjerės patarėjas Ignas Dobrovolskas.
Jis pabrėžia, kad ministrė pirmininkė vadovavosi galiojančiomis taisyklėmis ir protokolo reikalavimais.
„Premjerė ne kartą yra sakiusi, kad visi sprendimai buvo priimami vadovaujantis galiojančiomis taisyklėmis bei protokolo reikalavimais. Manome, kad šiuo atveju kyla klausimas dėl teisės normų ir ilgametės praktikos santykio, todėl natūralu, kad dėl tokio VTEK vertinimo bus kreipiamasi į teismą“, – sakė I. Dobrovolskas.
„Tikimės, kad teismas padės galutinai atsakyti į klausimus, kurie aktualūs platesnei valstybės institucijų praktikai“, – akcentuoja jis.
Kaip skelbta, komisija sprendimą pradėti tyrimą priėmė kovo mėnesį. Tyrimu siekta išsiaiškinti, ar į Milaną, vėliau – į Romą bei Vatikaną kartu su šeima vykusi premjerė I. Ruginienė nesupainiojo viešų ir privačių interesų.
Pati I. Ruginienė komentuodama sprendimą pradėti tyrimą anksčiau sakė, jog vadovavosi ilgus metus galiojančiu protokolu. Vis tik ji tikino laukianti išaiškinimo dėl galiojančios praktikos.
ELTA primena, kad kovo pradžioje I. Ruginienė su oficialiu vizitu lankėsi Italijoje ir Vatikane. Kelionėje ją lydėjo ne tik oficiali delegacija, bet ir šeimos nariai. Delegacijos narių komandiruotės išlaidas numatyta apmokėti iš Vyriausybės kanceliarijos lėšų. Dėl to viešojoje erdvėje premjerė sulaukė klausimų, o Seimo narė Agnė Širinskienė kreipėsi į VTEK.
Klausimų anksčiau buvo sukėlusi ir premjerės komandiruotė į 2026-ųjų Žiemos olimpinių žaidynių atidarymą. Kaip rašė naujienų portalas „Lrytas“, premjerės delegacija, kurioje buvo ir jos vyras Vismantas Ruginis, Milane viešėjo penkias dienas. Komandiruotės išlaidos, įskaitant I. Ruginienės vyro, buvo apmokėtos iš Vyriausybės kanceliarijos ir kitų institucijų lėšų.
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