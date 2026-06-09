G. Nausėda su ES ambasadoriais aptarė Bendrijos prioritetus ir plėtrą

G. Nausėda susitikime pabrėžė, jog Lietuva rengiasi 2027 metais prasidėsiančiam pirmininkavimui ES Tarybai, o vienu svarbiausių artimiausio laikotarpio prioritetų įvardijo ES konkurencingumo stiprinimą.
„ES konkurencingumo stiprinimas turi tapti vienu svarbiausių artimiausio laikotarpio prioritetų. Nors ES turi didelę bendrąją rinką, aukštos kvalifikacijos darbo jėgą ir stiprias demokratines vertybes, jos potencialas vis dar nėra pilnai išnaudojamas“, – pranešime cituojamas prezidentas.
Jo teigimu, būtina judėti link realiai veikiančios bendrosios rinkos sukūrimo iki 2028 metų, užbaigti kapitalo rinkų sąjungą, mažinti reguliacinę naštą ir stiprinti investicijų prieinamumą.
Susiję straipsniai
Kalbėdamas apie ES plėtrą, Lietuvos vadovas akcentavo, kad ES integracijos procesas turi būti stiprinamas, įtraukiant Ukrainą, Moldovą ir Vakarų Balkanų šalis. G. Nausėdos teigimu, Ukrainos ir Moldovos narystė ES tikslas turėtų būti apibrėžta ne vėliau kaip iki 2030 metų.
Aptardamas 2028–2034 metų ES daugiametę finansinę programą, prezidentas pabrėžė poreikį užtikrinti finansavimą saugumui, gynybai ir kariniam mobilumui, taip pat kritinės infrastruktūros apsaugai.
Be kita ko, prezidentas taip pat pabrėžė ilgalaikės karinės paramos Ukrainai svarbą, akcentavo būtinybę stiprinti NATO atgrasymo ir gynybos pajėgumus bei išlaikyti transatlantinę vienybę.