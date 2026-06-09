I. Ruginienė Šiaurės-Baltijos šalių aštuoneto susitikime: neturime prabangos veikti pavieniui

Prie Estijoje įvykusio NB8 susitikimo prisijungė ir Ukrainos Prezidentas Volodymyras Zelenskis, taip pat nuotoliniu būdu premjerai kalbėjosi su Prancūzijos Prezidentu Emanueliu Macronu.
„Neturime prabangos veikti pavieniui, kai susiduriame su bendrais iššūkiais ir grėsmėmis. Šiaurės ir Baltijos šalys kartu gali efektyviau ginti savo interesus, stiprinti saugumą, vystyti gynybos inovacijas. Kaip bendraminčiai, suprantame, kad solidarumas būtinas, tolesnis uždavinys – stiprinti visa tai praktiniame bendradarbiavimo lygmenyje“, – antradienį išplatintame pranešime sakė I. Ruginienė.
Šiaurės-Baltijos aštuoneto premjerai taip pat paskelbė bendrą pareiškimą, kuriuo pažymėtas regiono šalių pasiryžimas stiprinti visapusišką partnerystę, ypatingai per saugumą ir atsparumą hibridinėms grėsmėms. Jame išreikštas siekis glaudžiau bendradarbiauti stiprinant gynybos pramonę, regionines tiekimo grandines ir vykdant gynybos srities pirkimus.
Susiję straipsniai
Taip pat paskelbtas bendras NB8 ir Ukrainos pareiškimas.
„Ukrainiečių technologijos šiandien kuria persvarą mūšio lauke – tai patirtis ir žinios, kurių būtina mokytis. Remdami Ukrainą kovoje už laisvę, lygiagrečiai turime gilinti tarpusavio bendradarbiavimą, nes Rusija, akivaizdu, išliks ilgalaike grėsme Europos saugumui“, – pranešime sakė Vyriausybės vadovė.
Vienoje iš darbinių NB8 susitikimo sesijų dėmesys skirtas konkurencingumui, skaitmeninei ir dirbtinio intelekto infrastruktūrai, atsižvelgiant į vis didesnį DI vaidmenį saugumo, viešojo administravimo ir ekonominės plėtros srityse.
Bendrame NB8 pareiškime pažymėtas siekis labiau integruoti Šiaurės ir Baltijos šalių rinkas ir stiprinti tarpvalstybines vertės grandines, skatinti glaudesnį bendradarbiavimą reguliavimo, inovacijų ir investicijų srityse.
Šiomis temomis diskusijos pratęstos ir premjerų susitikime su NB8 gynybos pramonės ir Šiaurės investicijų banko atstovais.
Šiaurės ir Baltijos šalių aštuonetukas – neformalus penkių Šiaurės ir trijų Baltijos valstybių bendradarbiavimo formatas.