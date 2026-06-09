J. Olekas apgailestauja dėl I. Ruginienei nepalankaus VTEK sprendimo: jos patarėjams pritrūko kvalifikacijos

„Aš apgailestauju. Matyt, kai kurie vadovai ir teisininkai yra nepakankamai išsiaiškinę, kurie taip patarė ministrei pirmininkei. Matyt, turėsime labai aiškų išaiškinimą VTEK, ir tikiuosi, kad ateityje tokių dalykų daugiau nepasitaikys“, – žurnalistams Seime teigė J. Olekas.
„Nemalonu kiekvienam. VTEK tų pažeidimų būna fiksuojama ir politikų atžvilgiu. Be abejo, kad nemalonu nei pačiam žmogui, kurio atžvilgiu fiksuota, šiaip politikams tas garbės nedaro“, – akcentavo jis.
Vis tik, pasak J. Oleko, šiuo klausimu klaidą veikiausiai padarė Vyriausybės vadovės patarėjai.
„Kiekvienas žmogus įsivertina, kur čia ta klaida, ar kas nors perspėjo premjerę, kad reikėjo kaip nors kitaip apiforminti? Nes manau, kad premjerė turėjo vykti, reprezentuoti savo šalį ir prisistatyti. Kiek aš mačiau audiencijų, pas popiežių labai dažnai žmonės su savo šeimos nariais atvyksta. Matyt, kažkas nesuveikė, kažkurioje vietoje nebuvo atsižvelgta – ateičiai žinosime“, – dėstė parlamento pirmininkas.
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„Manau, kad tikrai pritrūko kvalifikacijos tiems žmonėms, kurie dirba. Juk dokumentus formina ne pats vadovas (...). Turime labai aiškų išaiškinimą ateičiai, kol egzistuos tokia tvarka – žinosime, kaip daryti“, – pridūrė jis.
Tiesa, konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas tikina, kad ši aplinkybė tampa papildomu argumentu, kodėl ministrė pirmininkė turėtų palikti pareigas, o vadovavimą Vyriausybei perimti socialdemokratų vedlys Mindaugas Sinkevičius.
Tačiau Seimo vadovas kol kas nesiima svarstyti galimų pokyčių Vyriausybėje.
„Palaukime, netrukus derybinės grupės susitiks ir turėsime atsakymą. Tikrai nenorėčiau įsiterpti į derybininkų darbą“, – sakė J. Olekas.
„Opozicijos yra nuolatiniai argumentai, kad kas nors ką nors turėtų palikti. Pamatysime, pasitarsime, kaip čia yra, kokia yra situacija, kokia išeitis“, – pabrėžė jis.
Kaip skelbta, antradienį VTEK konstatavo, kad pavasarį su šeimos nariais į darbo vizitus Italijoje ir Vatikane vykusi bei delegacijų, kuriose buvo ir jos artimieji, sudarymų potvarkius pasirašiusi Vyriausybės vadovė šiurkščiai pažeidė viešų ir privačių interesų derinimą apibrėžianti įstatymą.
Atsižvelgiant į tai, VTEK praneša pateikusi I. Ruginienei nurodymą grąžinti su jai artimų asmenų kelionėmis susijusias patirtas išlaidas Vyriausybės kanceliarijai.
Pasak komisijos pirmininko, pagrindiniu motyvu tokiam VTEK priimtam sprendimui tapo tai, kad premjerė pati pasirašinėjo potvarkius dėl vizitų delegacijų sudarymo. Jo teigimu, artimieji, pagal įstatymą, gali padėti atstovauti valstybei, tačiau tai esą turi būti daroma, laikantis galiojančių normų.
Pati I. Ruginienė antradienį teigė, jog VTEK sprendimą skųs.
ELTA primena, kad kovo pradžioje I. Ruginienė su oficialiu vizitu lankėsi Italijoje ir Vatikane. Kelionėje ją lydėjo ne tik oficiali delegacija, bet ir šeimos nariai. Delegacijos narių komandiruotės išlaidas numatyta apmokėti iš Vyriausybės kanceliarijos lėšų. Dėl to viešojoje erdvėje premjerė sulaukė klausimų, o Seimo narė Agnė Širinskienė kreipėsi į VTEK.
Klausimų anksčiau buvo sukėlusi ir premjerės komandiruotė į 2026-ųjų Žiemos olimpinių žaidynių atidarymą. Kaip rašė naujienų portalas „Lrytas“, premjerės delegacija, kurioje buvo ir jos vyras Vismantas Ruginis, Milane viešėjo penkias dienas. Komandiruotės išlaidos, įskaitant I. Ruginienės vyro, buvo apmokėtos iš Vyriausybės kanceliarijos ir kitų institucijų lėšų.