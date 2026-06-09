J. Olekas teigia balsavęs už pokyčius valdančioje koalicijoje: pritariau pakeitimams

„Aš buvau tarp tų, kurie nušvietė realiai, koks mūsų darbas laukia ir kokie iššūkiai kyla. O balsavau pritardamas (koalicijos – ELTA) pakeitimams“, – antradienį žurnalistams Seime teigė J. Olekas.
Jis patikino tuomet nežinojęs, ar po pokyčių koalicijoje vis dar išlaikys Seimo pirmininko postą.
„Aš balsavau prieš tris dienas – negalėjau to žinoti“, – pabrėžė jis.
Seimo užkulisiuose – kalbos apie J. Oleko kėdę: Seimo pirmininkas atsakė, ar ką nors žino
Visgi J. Olekas neatsakė į klausimą, ar M. Sinkevičiaus vietoje pokyčius valdančiojoje koalicijoje būtų inicijavęs pats. Pasak jo, tai buvo bendras sutarimas, nors bendrapartiečių gretose pasvarstymų buvo įvairių.
„Čia yra bendras sutarimas. Padirbėsime, pamatysime tą naudą, nes mes turėjome įvairių prieštaravimų. Priminsiu, kad ir jūs pakritikuodavote, kad mes eidami į rinkimus sakėme, kad mes nenorėtume koalicijos su „Nemuno aušra“ ir aš esu asmeniškai tai sakęs. Bet tai buvo darbas, kurį reikėjo dirbti“, – sakė J. Olekas.
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„Ir aš manau, kad per šituos beveik dvejus metus nemažai socialdemokratų įsipareigojimų, kurie buvo įsipareigoti Lietuvos žmonėms rinkimų kampanijos metu, buvo įgyvendinta, nes mes turėjome pakankamą balsų skaičių, kurie rėmė šias pozicijas“, – pridūrė jis.
LSDP partijos lyderis M. Sinkevičius teigia, kad keičiantis valdančiajai koalicijai J. Olekas turėtų likti dirbti Seimo pirmininko pareigose.
Keičia koalicijos partnerius
Kaip skelbta, šeštadienį LSDP taryba nusprendė keisti pernai vasarą sudarytą valdančiąją daugumą, iš jos pašalinant „Nemuno aušrą“ ir pradedant konsultacijas su Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“.
LSDP lyderis M. Sinkevičius teigė negalįs patikinti, jog performavus valdančiąją daugumą pareigose liks užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Taip pat tikino, jog jeigu ryžtųsi tokiam žingsniui, naujuoju diplomatijos vadovu galėtų tapti ir laikinasis Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pirmininkas Virginijus Sinkevičius.
Neoficialiai skelbta, kad naujoje Vyriausybėje socialdemokratai gali svarstyti keisti finansų ministrą Kristupą Vaitiekūną, vidaus reikalų ministrą V. Kondratovičių, kultūros ministrę Vaidą Aleknavičienę.
Be kita ko, viešojoje erdvėje dar praėjusią savaitę buvo svarstoma, jog M. Sinkevičiui nusprendus perimti vadovavimą Vyriausybei, I. Ruginienei galėtų atitekti šiuo metu Juozo Oleko užimamas Seimo pirmininko postas. M. Sinkevičiaus teigimu, teoriškai tai įmanoma, tačiau, kaip pažymėjo LSDP vadovas, jį tenkina J. Oleko darbas.
ELTA primena, kad įtampa dabartinėje koalicijoje padidėjo po to, kai dalis valdančiųjų partnerių Seime nepalaikė Kapčiamiesčio karinio poligono steigimo.
Kritiką dabartinei koalicijai su „Nemuno aušra“ ne kartą yra išsakę kai kurie LSDP nariai, pastaruoju metu socialdemokratų darbą su „aušriečiais“ vis dažniau sukritikuodavo ir šalies vadovas Gitanas Nausėda.
Viešoje erdvėje keliant idėjas, jog subūrus naują koaliciją I. Ruginienę premjero poste turėtų keisti M. Sinkevičius, prezidentas teigė, jog dėl poreikio „radikalesniems“ koalicijos perkrovimams turėtų apsispręsti patys socialdemokratai.
Juozas Olekasvaldančioji koalicijaLietuvos socialdemokratų partija (LSDP)
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