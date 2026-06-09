J. Sabatauskas sako nesuprantantis, kodėl nebuvo pritarta teisėjų kandidatūroms: tai mane glumina

„Neturiu (idėjų, kodėl nebuvo pritarta kandidatūroms– ELTA), kadangi Teisės ir teisėtvarkos komitetas pritarė teisėjų kandidatūroms visų posėdyje dalyvavusiųjų balsais. Dėl Gedimino Godos ir M. Bartninko – 10 balsų, iš viso komitete yra 10 narių. Dėl N. Meilučio – 8 balsai. Daugiau nebereikia. Kaip sakant, tai yra absoliuti dauguma – 80 proc. nuo komiteto narių skaičiaus“, – žurnalistams antradienį sakė J. Sabatauskas.
„Nėra malonus dalykas, kai komitetas pritaria visais balsais ir tada salėje viskas apsiverčia ir nėra jokio paaiškinimo. Tai mane labiausiai glumina. Frakcijoje apie tai nebuvo kalbos“, – pridūrė jis.
Atsirandant nuomonių, jog tokį balsavimo rezultatą galėjo lemti sprendimas keisti koaliciją ir galimi pokyčiai Vyriausybėje, J. Sabatauskas tikina, jog apie nesutarimus politikai turėtų diskutuoti tarpusavyje.
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„Čia daug kas postringauja apie tai, bet (…) aš sakyčiau, kad reikia kalbėtis tarpusavyje dėl kažkokių nesutarimų“, – kalbėjo socialdemokratas.
„Vyriausybės formavime mes pernai matėme įvairių keistenybių, po kurių kai kurie asmenys buvo paskirti ministrais, kurie išbuvo savaitę laiko (…). Tai neduoda garbės visai valstybei“, – akcentavo jis.
Kaip skelbta, Seimas antradienį nepritarė N. Meilučio kandidatūrai į Apeliacinio teismo pirmininkus. Slaptame balsavime už paskyrimą balsavo 25, prieš – 53, susilaikė 24 parlamentaro nariai. N. Meilutis į Apeliacinio teismo pirmininkus kandidatavo antrai kadencijai.
Seimas taip pat nepritarė ir M. Bartninko paskyrimui Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėju. Jo kandidatūrą palaikė 32, prieš buvo 44, susilaikė 25 parlamentarai.
Julius SabatauskasSeimo teisės ir teisėtvarkos komitetasNerijus Meilutis
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