Lietuvos karo laivas NATO pratybų metu sulaukė tikro pagalbos šauksmo – skubėjo į nelaimės vietą

Išgirdusi pagalbos šauksmą, laivo įgula susisiekė su Vokietijos paieškos ir gelbėjimo koordinavimo centru, pasiūlė savo pagalbą ir, gavusi nurodymą, nedelsdama pajudėjo į nelaimės vietą. Atvykus į rajoną, M53 „Skalvis“ parengė gelbėjimo grupę su paramediku ir buvo pasiruošęs suteikti visą reikalingą pagalbą.
Netrukus į įvykio vietą atvyko Vokietijos pakrančių apsaugos laivas ir gelbėtojų sraigtasparnis, kuris evakavo nukentėjusįjį.
Pasibaigus operacijai ir gavus leidimą palikti rajoną, Lietuvos karinis laivas tęsė dalyvavimą NATO pratybose BALTOPS 2026.
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Pažymėtina, kad tai buvo ne BALTOPS 2026 pratybų scenarijaus dalis, o realus pagalbos prašymas jūroje, į kurį buvo reaguota vadovaujantis tarptautinėmis jūrinės paieškos ir gelbėjimo procedūromis.
NATO (Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacija)Skalviskarinės pratybos
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