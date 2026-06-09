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Lietuvos karo laivas NATO pratybų metu sulaukė tikro pagalbos šauksmo – skubėjo į nelaimės vietą

2026 m. birželio 9 d. 13:41
Lietuvos kariuomenė
Karinių jūrų pajėgų priešmininis laivas M53 „Skalvis“, dalyvaudamas NATO pratybose BALTOPS 2026 prie Vokietijos krantų, reagavo į radijo ryšiu gautą MAYDAY signalą iš burinės jachtos, kurios vienas įgulos narys patyrė traumą.
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Išgirdusi pagalbos šauksmą, laivo įgula susisiekė su Vokietijos paieškos ir gelbėjimo koordinavimo centru, pasiūlė savo pagalbą ir, gavusi nurodymą, nedelsdama pajudėjo į nelaimės vietą. Atvykus į rajoną, M53 „Skalvis“ parengė gelbėjimo grupę su paramediku ir buvo pasiruošęs suteikti visą reikalingą pagalbą.
Netrukus į įvykio vietą atvyko Vokietijos pakrančių apsaugos laivas ir gelbėtojų sraigtasparnis, kuris evakavo nukentėjusįjį.
Pasibaigus operacijai ir gavus leidimą palikti rajoną, Lietuvos karinis laivas tęsė dalyvavimą NATO pratybose BALTOPS 2026.
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Pažymėtina, kad tai buvo ne BALTOPS 2026 pratybų scenarijaus dalis, o realus pagalbos prašymas jūroje, į kurį buvo reaguota vadovaujantis tarptautinėmis jūrinės paieškos ir gelbėjimo procedūromis.
NATO (Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacija)Skalviskarinės pratybos
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