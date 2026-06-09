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M. Sinkevičius: manau, kad esu atsparus pagundoms ir korupcijai (3)

2026 m. birželio 9 d. 15:10
Edmundas Jakilaitis, politika.lt
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Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad nepaisant „čekučių“ istorijos, save laiko atspariu pagundoms ir korupcijai.
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Mindaugas SinkevičiusLietuvos socialdemokratų partija (LSDP)valdančioji koalicija
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