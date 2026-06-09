M. Sinkevičius patvirtino, kad kalbėjosi su R. Duchnevičiumi dėl galimybės eiti ministro pareigas

„Kol kas tikrai niekas nieko dar nekeičia. Dar net koalicijos neturime (…). Manau, kad dabar toks šiltas rytinis pašnekesys gali būti ir karštesnis, kai susės derybinės grupės.
Vis tiek kiekviena pusė nori įgyvendinti savo programą, kiekviena pusė nori turėti daugiau instrumentų, daugiau pozicijų jai įgyvendinti. Čia gali visko nutikti (…). Dabar iš karto pasakyti sudėtį, kalbėti, kas bus, kas dirbs ar nedirbs, kas ką keis, šiek tiek per ankstyva“, – antradienį „Žinių radijui“ sakė M. Sinkevičius.
„Su savo pirmuoju pavaduotoju pakalbėjome – gal jis pageidautų būti komandoje ir kur galėtų būti, bet čia tokie, žinote, pokalbiai labai abstraktūs (…). Mes esame didelė bendruomenė – profesionaliais žmonėmis, kurie dirba savo darbą, nesišvaistome ir nesišvaistysime (…). Mano, kaip vadovo, atsakomybė yra ne už akių kažkieno likimus spręsti, bet, pirmas dalykas – greičiausiai jeigu jau kažką nori daryti, kalbiesi su tuo žmogumi, jam paaiškini, kodėl tai yra daroma“, – pridūrė jis.
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Pasak M. Sinkevičiaus, šiuo metu viešojoje erdvėje gausu spekuliacijų apie galimus pokyčius Vyriausybėje. Tačiau, jo teigimu, situacija bus aiškesnė pasibaigus koalicinėms deryboms.
„Socialdemokratų atsakomybė, matyt natūralu, yra įsivertinti, pasižiūrėti, kaip sekėsi darbuotis visiems mūsų pusės ministrams. Devyni mėnesiai praėjo – geras įvertis. Bet kol kas, sakyčiau, yra daugiau spekuliacijų ir tokių spėliojimų (…), kas ten kuo dirbs ir kas ką keis. Nespėliokime – ateis laikas ir matysime, kokia bus ta sudėtis. Man atrodo, mano ir kolegų atsakomybė, jeigu jie palaikys šios koalicijos darbą ir sutarsime – kuo stipresnė Vyriausybė, kuo labiau patyrę, kompetentingi žmonės. Dėl to tik laimės valstybė“, – sakė partijos pirmininkas.
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Pirmadienį naujienų portalas „Lrytas“ skelbė, jog M. Sinkevičius naujuoju vidaus reikalų ministru norėtų matyti Vilniaus rajono merą, savo pirmąjį pavaduotoją partijoje R. Duchnevičių. Kad tokių pokalbių buvo, neslepė ir pats politikas.
Kaip skelbta, šeštadienį LSDP taryba nusprendė keisti pernai vasarą sudarytą valdančiąją daugumą, iš jos pašalinant „Nemuno aušrą“ ir pradedant konsultacijas su Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“.
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Neoficialiai skelbta, kad naujoje Vyriausybėje socialdemokratai gali svarstyti keisti finansų ministrą Kristupą Vaitiekūną, vidaus reikalų ministrą V. Kondratovičių, kultūros ministrę Vaidą Aleknavičienę.
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Mindaugas SinkevičiusVladislavas KondratovičiusRobert Duchnevič
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