M. Sinkevičius prabilo apie J. Oleko postą: „Viskas netrukus bus aišku“

„J. Olekas tikrai gerai atlieka savo darbą, ir, manau, kad tęs jis tą savo darbą sėkmingai toliau“, – antradienį „Žinių radijui“ teigė M. Sinkevičius.
„Nemanau, kad dėl Seimo pirmininko klausimų apskritai iškils formuojant naujas politines daugumas. Greičiausiai keisis tik Seimo pirmininko pavaduotojai, bet viskas netrukus bus aišku“, – akcentavo LSDP pirmininkas.
Keičia koalicijos partnerius
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Kaip skelbta, šeštadienį LSDP taryba nusprendė keisti pernai vasarą sudarytą valdančiąją daugumą, iš jos pašalinant „Nemuno aušrą“ ir pradedant konsultacijas su Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“.
LSDP lyderis M. Sinkevičius teigė negalįs patikinti, jog performavus valdančiąją daugumą pareigose liks užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Taip pat tikino, jog, jeigu ryžtųsi tokiam žingsniui, naujuoju diplomatijos vadovu galėtų tapti ir laikinasis Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pirmininkas Virginijus Sinkevičius.
Neoficialiai skelbta, kad naujoje Vyriausybėje socialdemokratai gali svarstyti keisti finansų ministrą Kristupą Vaitiekūną, vidaus reikalų ministrą V. Kondratovičių, kultūros ministrę Vaidą Aleknavičienę.
Be kita ko, viešojoje erdvėje dar praėjusią savaitę buvo svarstoma, jog M. Sinkevičiui nusprendus perimti vadovavimą Vyriausybei, I. Ruginienei galėtų atitekti šiuo metu Juozo Oleko užimamas Seimo pirmininko postas. M. Sinkevičiaus teigimu, teoriškai tai įmanoma, tačiau, kaip pažymėjo LSDP vadovas, jį tenkina J. Oleko darbas.
ELTA primena, kad įtampa dabartinėje koalicijoje padidėjo po to, kai dalis valdančiųjų partnerių Seime nepalaikė Kapčiamiesčio karinio poligono steigimo.
Kritiką dabartinei koalicijai su „Nemuno aušra“ ne kartą yra išsakę kai kurie LSDP nariai, pastaruoju metu socialdemokratų darbą su „aušriečiais“ vis dažniau sukritikuodavo ir šalies vadovas Gitanas Nausėda.
Viešoje erdvėje keliant idėjas, jog subūrus naują koaliciją I. Ruginienę premjero poste turėtų keisti M. Sinkevičius, prezidentas teigė, jog dėl poreikio „radikalesniems“ koalicijos perkrovimams turėtų apsispręsti patys socialdemokratai.
Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP)Mindaugas SinkevičiusJuozas Olekas
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