Naujausioje apklausoje – liūdnos žinios Vyriausybei

Apklausos duomenimis, gegužę Ingos Ruginienės vedamos Vyriausybės darbą neigiamai įvertino 39,6 proc. respondentų, o balandį taip manančių buvo 33,5 proc. Greičiau neigiamai apie Vyriausybės darbą pasisakė 34,6 proc. apklaustųjų, balandį taip teigė 40,7 proc.
Greičiau teigiamai I. Ruginienės Vyriausybę vertino 14,6 proc. gyventojų, balandį taip tvirtino 16 proc. respondentų. Teigiamai apie dabartinę Vyriausybę gegužę pasisakė tik 2,1 proc., balandį taip manė 1,5 proc. asmenų.
Dar 9,1 proc. apklaustųjų nežinojo arba į klausimą neatsakė.
Didžioji socialdemokratų iliuzija ir I. Ruginienės likimas: už galimo pakeitimo slypi visai kas kita
Partijų reitinguose didelių pokyčių nėra
Jei artimiausią sekmadienį vyktų Seimo rinkimai, daugiausiai gyventojų palaikymo sulauktų Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai (TS-LKD), o dabartiniai valdantieji socialdemokratai rikiuotųsi antroje eilėje, rodo „Delfi“ užsakymu gegužę atlikta visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų bendrovės „Spinter tyrimai“ apklausa.
Už Lauryno Kasčiūno vedamus konservatorius gegužės mėnesį būtų balsavę 15,5 proc. respondentų, o balandį šiai partijai savo balsą būtų atidavę 15,8 proc. gyventojų. Tuo metu už Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujamus socialdemokratus gegužę būtų balsavę 8,9 proc., balandį tokių rinkėjų buvo 7,6 proc.
Trečioje vietoje rikiuojasi Viktorijos Čmilytės-Nielsen vedamas Liberalų sąjūdis su 7,6 proc. palaikymu, balandį šią partiją palaikė 7,7 proc. respondentų. Ketvirtoje vietoje – Remigijaus Žemaitaičio vadovaujama „Nemuno aušra“, už kurią gegužę būtų balsavę 6,3 proc., o balandžio mėnesį „aušriečius“ būtų palaikę 6,6 proc. apklaustųjų.
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Už Aurelijaus Verygos vedamą Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungą (LVŽS) gegužę būtų balsavę 5,7 proc. (balandį – 8,5 proc.), Vytauto Sinicos vadovaujamą Nacionalinį susivienijimą – 3,9 proc. (balandį – 3,6 proc.), Laisvės partiją – 3 proc. (balandį – 2,2 proc.), Demokratų sąjungą „Vardan Lietuvos“ – 2 proc. (balandį – 3,3 proc.).
Savo ruožtu 24,1 proc. respondentų nežino, už ką balsuotų, o 12,1 proc. teigė, jog savo balso išvis niekam neatiduotų.
Šimonytė būtų tinkamiausia užimti premjerės postą
Respondentų klausta, kuris politikas būtų tinkamiausias užimti premjero postą. Didžioji dauguma – 15,1 proc. – atsakė, jog tai būtų konservatorė Ingrida Šimonytė. Balandį taip manė 16,8 proc. Antroje vietoje atsidūrė V. Čmilytė-Nielsen, kurios tinkamumą eiti premjerės pareigas mato 6,4 proc. apklaustųjų, balandį taip maniusių buvo 5,7 proc.
Toliau reitingų lentelėje rikiuojasi R. Žemaitaitis (gegužę – 5,3 proc., balandį – 5,5 proc.), L. Kasčiūnas (gegužę – 4,1 proc., balandį – 2,4 proc.), A. Veryga (gegužę – 3,9 proc., balandį – 3,5 proc.), I. Ruginienė (gegužę – 3,7 proc., balandį – 3,5 proc.), Kauno meras Visvaldas Matijošaitis (gegužę – 3,3 proc., balandį – 3,5 proc.), europarlamentarė Vilija Blinkevičiūtė (gegužę – 3 proc., balandį – 3,9 proc.), M. Sinkevičius (gegužę – 1,9 proc., balandį – 1,2 proc.), Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ laikinasis pirmininkas Virginijus Sinkevičius (gegužę – 1,7 proc., balandį – 2,4 proc.), finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas (gegužę – 1,7 proc., balandį – 1 proc.)
„Delfi“ užsakymu visuomenės apklausą gegužės 18–30 dienomis atliko bendrovė „Spinter tyrimai“. Tyrime dalyvavo 1 022 asmenys nuo 18 iki 75 metų amžiaus. Taikytas kombinuotas apklausos metodas: telefoninės apklausos būdu ir internetu. Tyrimo paklaida – 3,1 proc.
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