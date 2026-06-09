Po VTEK sprendimo dėl I. Ruginienės – L. Kaščiūno reakcija: taps papildomu argumentu netekti pareigų

„Papildomas argumentas, kad ponia Inga paliks ministrės pirmininkės pozicijas ir M. Sinkevičius taps ministru pirmininku“, – žurnalistams Seime teigė L. Kasčiūnas.
„Mes visi po fakto sakome daug dalykų, bet tai, matyt, esmės nekeičia – tikrai grubus pažeidimas“, – akcentavo jis, komentuodamas premjerės sprendimą teismui skųsti VTEK verdiktą.
Politiko teigimu, jei Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) nuspręs nekeisti premjerės – opozicija jai inicijuotų nepasitikėjimo procedūrą.
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„Be jokios abejonės. To paties nepasitikėjimo“, – paklaustas, kokių priemonių imtųsi opozicija, dėstė L. Kasčiūnas.
„Tai yra susiję, visas mūsų parlamentinis tyrimas vis tiek veda į tai, kad mes neturėjome realaus krizės valdymo. Tie klausimai, kas liepė neinformuoti visuomenės, jie buvo susiję su aukščiausio politinio lygio sprendimas. Ponia Ruginienė yra epicentre šių problemų“, – pridūrė jis.
Vis tik, Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) pirmininko teigimu, sprendimus šiuo klausimu turi priimti socialdemokratai.
„Manau, kad socialdemokratai turi apsispręsti ramiai. Man atrodo, kad jie jau apsisprendę, bent jau M. Sinkevičius, kaip partijos pirmininkas, yra apsisprendęs. Turbūt nenori forsuoti dar įvykių, nori viską susidėlioti, susiderėti“, – tikino jis.
V. Čmilytė-Nielsen: sprendimas nenustebino
Savo ruožtu Liberalų sąjūdžio lyderė Viktorija Čmilytė-Nielsen tikino, kad VTEK sprendimas dėl I. Ruginienės jos nenustebino.
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„Manęs tas sprendimas nenustebino visiškai. (...) Oficialios progos, komandiruotės nėra skirtos visai šeimai. O jeigu kažkuris šeimos narys dėl kažkurios priežasties važiuoja, suprantama, pats apsimoka savo kelionę ir čia net klausimo negali būti“, – Eltai teigė V. Čmilytė-Nielsen.
„Realybė yra tokia, kad premjerės nebeliks šiose pareigose“, – akcentavo ji, vertindama galimus tolesnius veiksmus.
Prezidentūra kol kas nekomentuoja VTEK sprendimo dėl Ruginienės
Prezidentūra kol kas nekomentuoja Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) sprendimo, jog premjerė Inga Ruginienė su šeima vykdama į darbo vizitus Italijoje bei Vatikane šiurkščiai pažeidė Viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo įstatymą.
„Premjerė paskelbė skųsianti VTEK sprendimą teismui, todėl kol kas jo nekomentuojame“, – atsakyme Eltai nurodė prezidento patarėjas Ridas Jasulionis.
Nurodė grąžinti pinigus
Kaip skelbta, antradienį VTEK konstatavo, kad pavasarį su šeimos nariais į darbo vizitus Italijoje ir Vatikane vykusi bei delegacijų, kuriose buvo ir jos artimieji, sudarymų potvarkius pasirašiusi Vyriausybės vadovė šiurkščiai pažeidė viešų ir privačių interesų derinimą numatantį įstatymą.
Atsižvelgiant į tai, VTEK praneša pateikusi I. Ruginienei nurodymą grąžinti su jai artimų asmenų kelionėmis susijusias patirtas išlaidas Vyriausybės kanceliarijai.
Pasak komisijos pirmininko, pagrindiniu motyvu tokiam VTEK priimtam sprendimui tapo tai, kad premjerė pati pasirašinėjo potvarkius dėl vizitų delegacijų sudarymo. Jo teigimu, artimieji, pagal įstatymą, gali padėti atstovauti valstybei, tačiau tai esą turi būti daroma, laikantis galiojančių normų.
Pati I. Ruginienė antradienį teigė, jog VTEK sprendimą skųs.
ELTA primena, kad kovo pradžioje I. Ruginienė su oficialiu vizitu lankėsi Italijoje ir Vatikane. Kelionėje ją lydėjo ne tik oficiali delegacija, bet ir šeimos nariai. Delegacijos narių komandiruotės išlaidas numatyta apmokėti iš Vyriausybės kanceliarijos lėšų. Dėl to viešojoje erdvėje premjerė sulaukė klausimų, o Seimo narė Agnė Širinskienė kreipėsi į VTEK.
Klausimų anksčiau buvo sukėlusi ir premjerės komandiruotė į 2026-ųjų Žiemos olimpinių žaidynių atidarymą. Kaip rašė naujienų portalas „Lrytas“, premjerės delegacija, kurioje buvo ir jos vyras Vismantas Ruginis, Milane viešėjo penkias dienas. Komandiruotės išlaidos, įskaitant I. Ruginienės vyro, buvo apmokėtos iš Vyriausybės kanceliarijos ir kitų institucijų lėšų.
Inga RuginienėVyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK)premjerė
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