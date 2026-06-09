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Prezidentūra kol kas nekomentuoja VTEK sprendimo dėl Ruginienės

2026 m. birželio 9 d. 12:50
Prezidentūra kol kas nekomentuoja Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) sprendimo, jog premjerė Inga Ruginienė su šeima vykdama į darbo vizitus Italijoje bei Vatikane šiurkščiai pažeidė Viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo įstatymą.
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„Premjerė paskelbė skųsianti VTEK sprendimą teismui, todėl kol kas jo nekomentuojame“, – atsakyme Eltai nurodė prezidento patarėjas Ridas Jasulionis.
Kaip skelbta, antradienį VTEK konstatavo, kad pavasarį su šeimos nariais į darbo vizitus Italijoje ir Vatikane vykusi bei delegacijų, kuriose buvo ir jos artimieji, sudarymų potvarkius pasirašiusi Vyriausybės vadovė šiurkščiai pažeidė viešų ir privačių interesų derinimą numatantį įstatymą.
Atsižvelgiant į tai, VTEK praneša pateikusi I. Ruginienei nurodymą grąžinti su jai artimų asmenų kelionėmis susijusias patirtas išlaidas Vyriausybės kanceliarijai.
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Pasak komisijos pirmininko, pagrindiniu motyvu tokiam VTEK priimtam sprendimui tapo tai, kad premjerė pati pasirašinėjo potvarkius dėl vizitų delegacijų sudarymo. Jo teigimu, artimieji, pagal įstatymą, gali padėti atstovauti valstybei, tačiau tai esą turi būti daroma, laikantis galiojančių normų.
Pati I. Ruginienė antradienį teigė, jog VTEK srendimą skųs.
ELTA primena, kad kovo pradžioje I. Ruginienė su oficialiu vizitu lankėsi Italijoje ir Vatikane. Kelionėje ją lydėjo ne tik oficiali delegacija, bet ir šeimos nariai. Delegacijos narių komandiruotės išlaidas numatyta apmokėti iš Vyriausybės kanceliarijos lėšų. Dėl to viešojoje erdvėje premjerė sulaukė klausimų, o Seimo narė Agnė Širinskienė kreipėsi į VTEK.
Klausimų anksčiau buvo sukėlusi ir premjerės komandiruotė į 2026-ųjų Žiemos olimpinių žaidynių atidarymą. Kaip rašė naujienų portalas „Lrytas“, premjerės delegacija, kurioje buvo ir jos vyras Vismantas Ruginis, Milane viešėjo penkias dienas. Komandiruotės išlaidos, įskaitant I. Ruginienės vyro, buvo apmokėtos iš Vyriausybės kanceliarijos ir kitų institucijų lėšų.
PrezidentūraVyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK)Inga Ruginienė
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