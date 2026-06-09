Prokuratūra nutraukė tyrimą dėl E. Vaitkaus pasisakymų Baltarusijoje

Ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas dėl galimo padėjimo kitai valstybei veikti prieš Lietuvos Respubliką, įvertinus viešojoje erdvėje pasirodžiusią informaciją apie E. Vaitkaus vizitą į Baltarusiją bei jo pasisakymus bei komentarus šios šalies žiniasklaidai.
„Tyrimo metu surinkti duomenys leidžia pripažinti, kad E. Vaitkaus teiginiai formuoja išskirtinai neigiamą įvaizdį apie Lietuvos valstybę, palaiko priešiškų valstybių kartojamus naratyvus apie Lietuvą, tačiau nebuvo nustatyta, kad jo pasisakymai, nuomonė ar interviu būtų sulaukę didelio atgarsio Baltarusijos ir Rusijos žiniasklaidoje, plačiai transliuojami, cituojami ir pan.“, – pranešime nurodė prokuratūra.
Be to, anot jos, atliekant tyrimą taip pat nebuvo nustatyta, kad E. Vaitkus gavo finansinės naudos už jo vizitą į Baltarusiją ir pasisakymus šios šalies propagandinėse žiniasklaidos priemonėse.
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„Šių duomenų visuma leidžia daryti išvadą, kad ikiteisminiame tyrime vertinamas E. Vaitkaus elgesys iš esmės buvo epizodinis, sietinas su porinkiminiu laikotarpiu 2024–2025 metais“, – pabrėžė prokuratūra.
Prokurorė nutarime nutraukti ikiteisminį tyrimą pažymėjo, jog vertinant E. Vaitkaus neigiamus pasisakymus apie Lietuvos valstybę, valdžios institucijas Baltarusijos ir Rusijos žiniasklaidos priemonėms, konstatuotina, kad politiko elgesys yra smerktinas ir nederamas. Tačiau vertinami veiksmai nelaikytini tiek pavojingais, jog užtrauktų baudžiamąją atsakomybę.
„Atsižvelgiant į E. Vaitkaus atliktų veiksmų turinį, pobūdį, jų trukmę, jais sukeltą atgarsį tiek Lietuvai priešiškose valstybėse, tiek Lietuvos Respublikoje, t. y. įvertinus visumą aspektų, apibūdinančių veikos pavojingumą, konstatuojama, kad baudžiamosios atsakomybės taikymas už tokį elgesį neatitiktų konstitucinių proporcingumo ir protingumo principų“, – akcentavo prokuratūra.
Pasak jos, sprendimas nutraukti ikiteisminį tyrimą priimtas nenustačius, kad buvo padaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.
Ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas 2025 m. gegužės mėn. išnagrinėjus Seimo nario Lauryno Kasčiūno pareiškime nurodytus duomenis bei visuomenės informavimo priemonėse pasirodžiusią informaciją, kad E. Vaitkus vyko į Baltarusiją ir ten, dalyvaudamas spaudos konferencijoje, teikdamas komentarus bei interviu šios šalies žiniasklaidai, išsakė teiginius, galimai nukreiptus prieš mūsų valstybės konstitucinę santvarką.
Laidų, interviu metu E. Vaitkus palaikė Rusijos ir Baltarusijos propagandinius naratyvus, kvestionuojančius Lietuvoje vykusių rinkimų teisėtumą, demokratinę santvarką, valstybingumą ir pan.
Nutarimas nutraukti ikiteisminį tyrimą gali būti skundžiamas aukštesniajam prokurorui.
Eduardas VaitkusBaltarusijaikiteisminis tyrimas
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