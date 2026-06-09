Pylos iš savų sulaukęs R. Žemaitaitis: nežinau, koks kvailys šiandien eitų pas „socdemus“

„Ne, neturi jokių šansų. Nebūkite naivūs – būkit protingi ir išmintingi. Ji neturi jokių šansų, nes pasikeitė partijos pirmininkas. Natūralu, kad partijos pirmininkas nori ir užims vadovaujančias pozicijas. Klausimas, ar gali pavykti.
Socialdemokratų partijoje yra buvę, kai vienas žmogus, jau paskirtas premjeru, tris savaites vaikščiojo kaip premjeras, o išvakarėse pas Pinskų pirtelėje jį pakeitė kitu premjeru. Aš jau tą matęs pas socialdemokratus.
Jeigu jie čia taip volios vienas kitą, klausimas, kaip su tais balsais – kad iš tų 74 neliktų 54“, – tvirtino R. Žemaitaitis.
M. Sinkevičius pateikė koalicijos su „Nemuno aušra“ nutraukimo detales: atsakė, kas lėmė ir kodėl dabar
Iš socialdemokratų politikas laukia ne tik paaiškinimo dėl nutraukiamos koalicinės sutarties, bet ir joje įrašyto punkto apie įspėjimą išsiskirstyti likus 30-čiai dienų įgyvendinimo.
„Jie parašo mums gailų laišką, kodėl atsisakė mūsų paslaugų. Mes parašome dar gailesnį laišką, kad mes viską darėme. Tada vyksta susirašinėjimas, jeigu taip juoko forma, ir formuojasi nauja koalicija. Viskas priklauso nuo to, kada premjerė atsistatydins. Rytoj, matyt, premjerė įteiks atsistatydinimo pareiškimą, atsistatydins visas Ministrų kabinetas“, – spėliojo jis.
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Išmetus „aušriečius“, užkulisiuose iš karto pasigirdo kalbos apie galimus perėjūnus. Kalbama, kad „Nemuno aušros“ frakciją palikti galėtų mažiausiai du žmonės, tačiau minima ir daugiau pavardžių. Ar pats R. Žemaitaitis girdi tokias kalbas?
„Mes su frakcija šnekėjomės. Aš esu frakcijos nariams davęs leidimą pereiti į socialdemokratų partiją, jeigu jiems pasiūlys ministro pirmininko pareigas. Dabar renkame, kurį čia deleguoti iš partijos. Nežinau, koks kvailys šiandien galėtų eiti pas socialdemokratus, kai jų yra 52, ir kituose rinkimuose, akivaizdu, kad bus 27. Jeigu tuos 52 sukiši į 27, nežinau, kokio talpumo turėtų būti indas“, – ironizavo „Nemuno aušros“ pirmininkas.
Paklaustas, ar sulaukia priekaištų iš savų, kad dėl jo paties retorikos šie nebeteko vietos koalicijoje ir artimiausiu metu turės atsisveikinti su postais, R. Žemaitaitis aiškino, esą atvirkščiai – sulaukė klausimų, kodėl patys nepasitraukė anksčiau.
„Taip, susilaukiau. Susilaukiau (klausimų, – Lrytas) iš 4–5 frakcijos narių, kodėl, Remigijau, mes ėjome į šitą koaliciją rugpjūčio mėnesį. Šiandien dar daugiau frakcijos narių pasisakė, argi mes tau nesakėme sausio mėnesį, kad laikas čiuožti iš šito laivo, nes tas laivas – skęstantis. Iš 18 mūsų, 16 frakcijos narių buvo prieš tą koaliciją. Dabar žmonės pasisako daug atviriau“, – tikino politikas.
Tai kodėl tada nesiklausė savo frakcijos, jei praktiškai visi jos nariai buvo už ėjimą iš valdančiosios daugumos? R. Žemaitaitis gynėsi mąstęs valstybiškai.
„Pabrėšiu – mes nebuvome išmesti. Tai yra naratyvas, kuris yra tyčia formuojamas žmonių pasąmonėje. Mes nebuvome išmesti. Mes laikėmės visos Vyriausybės programos. Dėl to aš noriu sulaukti jų konkretaus atsakymo, kurių punktų „Nemuno aušra“ nesilaikė. Tada aš žmonėms, visiems gyventojams, žurnalistams pateiksiu“, – pabrėžė jis.
„Antras dalykas, aš laukiu to momento, kada pateiks Vyriausybės programą, ir aš palyginsiu, kokia buvo mūsų Vyriausybės programa, ir jų. Jeigu ten nebus kertinių dalykų, tai man tegul atsako“, – tęsė parlamentaras.
Pastebėjus, kad M. Sinkevičius „aušriečių“ išmetimą aiškino per radikalėjimo prizmę, R. Žemaitaitis žinutę turėjo ir jam pačiam: „Partijos pirmininkas gali sakyti, ką nori, taip kaip aš kartais prisišneku. Po to reikia sukti atgal. Per paskutines dvi savaites jie labai daug prisišnekėjo. Dabar, manau, irgi prisišnekės.“
Šypseną jam kėlė ir socialdemokratų bendradarbiavimas su demokratais. Jis priminė, kad antradienį posėdžiausianti Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) ketina pristatyti tyrimo dėl premjerės I. Ruginienės kelionių į Italiją bei Vatikaną išvadą. Į VTEK kreipėsi demokratė Agnė Širinskienė.
„Tai aš jau matau, kaip jie kartu Italijoje čiuožia su tomis slidėmis“, – pareiškė R. Žemaitaitis.
Remigijus ŽemaitaitisNemuno aušraMindaugas Sinkevičius
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