Šis susitikimas Briuselyje nebuvo oficiali derybų pradžia. Taip sutapo, kad šiomis dienomis darbiniais reikalais Belgijos sostinėje lankosi M. Sinkevičius, o demokratų ir valstiečių lyderiai dirba Europos Parlamente. Tad socialdemokratų pirmininkas juos pakvietė neformaliam pokalbiui. Susirinko šie V. Sinkevičiaus kabinete. Kalbėjosi apie dvi valandas.
Kviestas buvo ir Lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos vedlys Waldemaras Tomaszewskis, bet susidaro įspūdis, kad jis pats nėra dažnas svečias Europos Parlamente.
Nors šis susitikimas nebuvo oficialus derybų startas, politikai neslepia aptarę koalicijos formavimo perspektyvas, galimus Vyriausybės darbų programos pokyčius bei portfelių dalybas. Paliesti ir užsienio politikos viražai, pavyzdžiui, požiūris į diplomatinių santykių su Kinija atkūrimą. Ar tai reiškia, kad M. Sinkevičius būsimų koalicijos partnerių klausė apie Kęstučio Budrio darbą?
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„Ne tai, kad klausė. Čia nereikia ir klausti. Mes ir patys tam tikrų pastabų turime. Juo labiau, kad kai kurie klausimai buvo ir į koalicinę sutartį įrašyti, bet liko neišspręsti, tai ir klausti nereikia. Aš pasisakiau, kad tuos klausimus reikia išspręsti. Ar tam reikės keisti ministrą, ar ne – čia jau yra atskira diskusija“, – Lrytas pasakojo A. Veryga.
Valstiečiai siekia išlaikyti dabar jiems priklausančias Teisingumo bei Ekonomikos ir inovacijų ministerijas su jų vadovais Rita Tamašuniene bei Edvinu Grikšu.
Demokratams atitektų „aušriečių“ valdomos Aplinkos ir Žemės ūkio ministerijos, į kurias būtų skirti Tomas Tomilinas ir Kęstutis Mažeika. Taip pat Energetikos ministerija, kurios vadovas – demokratų nuo ankstesnės koalicijos čia paliktas Žygimantas Vaičiūnas. Tačiau savu jo demokratai nebelaiko, šiame poste mato Luką Savicką.
Tiesa, kai kuriems demokratams gal net labiau patiktų Ekonomikos ir inovacijų ministerija, kuriai L. Savickas anksčiau ir vadovavo. Keliamas klausimas, ar nebūtų galima apsimainyti su valstiečiais, nes po Registrų centro duomenų vagystės skandalo E. Grikšui esą gali kilti kliūčių peržengti prezidento barjerą.
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Valstiečiai už savo ministrą stoja mūru. Panašu, kad bent jau kol kas neigiami signalai neateina ir iš pačios Prezidentūros – esą šalies vadovui Gitanui Nausėdai svarbiausia buvo atsikratyti „Nemuno aušra“, o dėl naujo-seno Ministrų kabineto didesnių priekaištų ar pageidavimų jis neturi. Išskyrus K. Budrio išlaikymą.
Socialdemokratai nori likti prie savų ministerijų, tik įvykdyti kelis pakeitimus. Kliba vidaus reikalų ministro Vladislavo Kondratovičiaus, finansų ministro Kristupo Vaitiekūno, kultūros ministrės Vaidos Aleknavičienės, jau minėto užsienio reikalų ministro K. Budrio bei socialinės apsaugos ir darbo ministrės Jūratės Zailskienės kėdės. Pastarosios – su sąlyga, jei į ministeriją norės sugrįžti Inga Ruginienė.
M. Sinkevičius tvirtino, kad apie konkrečias asmenybes antradienį trijų lyderių susitikime nekalbėta, aptarta tik kaip trys partijos galėtų dalintis atsakomybių sritis.
Socialdemokratų pirmininkas pusiau juokais, pusiau rimtai paragino V. Sinkevičių ir A. Verygą grįžti darbuotis į Lietuvą, į Vyriausybę, kurios vairą, beveik nebėra abejonių, netrukus jis ketina perimti iš premjerės I. Ruginienės.
Pasak jo, keisis ir Vyriausybės programa, tačiau kol kas anksti pasakyti, kokiose konkrečiai srityse.
„Bet aš manau, kad tai bus sritys, kurios mus vienija – šeimos politika, socialiniai klausimai, pagalba jaunoms šeimoms. Matyt, tokia socialiai orientuota programa turėtų būti. Bent aš to sieksiu. Kolegos turi prasmingų pasiūlymų ir tikrai nebus taip, kad koalicijos kompozicija pasikeitė, o programa liko, kad tik kėdės pasikeitė, veidai pasikeitė, o turinys – ne. Keisis ir turinys.
Manau, kad apie turinį, ką nusprendėme, ką susidėliojome, gal bus aiškiau savaitės pabaigoje ar kitos savaitės pradžioje“, – LRT nurodė M. Sinkevičius.
A. Veryga: pozicijas išlaikysime, turėjome priekaištų K. Budriui
Valstiečių lyderis A. Veryga susitikimą apibūdino pozityviai – esą buvo net geriau, nei jis tikėjosi. Dauguma klausimų pavyko sutarti, net ir programiniai punktai, kuriais būsimieji koalicijos partneriai norėtų papildyti Vyriausybės darbų programą, sutapo.
„Geros nuotaikos. Mes visi trys esame užsiėmę, tai burnos niekais neaušiname. Tikrai labai darbingai pasikalbėjome. Yra du dalykai, apie kuriuos buvo daugiausia kalbėta – kaip naujos daugumos, Vyriausybės formavimo procesą padaryti sklandesniu, efektyvesniu, kad jis neužsitęstų į antrą vasaros pusę ar juo labiau rudenį. (...) Komandos jau dirba ir prie koalicinės sutarties, peržiūrinėja, ką papildyti, ką atnešti. Tam buvo skirta pakankamai daug laiko. Tos dvi valandos greitai ištirpo, galėjome ir daugiau kalbėti“, – Lrytas komentavo A. Veryga.
Susitikimo metu pasimatuoti ir požiūriai į tam tikrus užsienio politikos klausimus, pavyzdžiui, diplomatinių santykių su Kinija atkūrimą. Ar visų pozicijos sutapo, tame tarpe ir demokratų?
„Jie turi tam tikrų savo matymo kampų, bet suprantame, kad kai vienintelė Lietuva neturi diplomatinių santykių su Kinija, kaip kitos Europos Sąjungos valstybės, yra negera situacija, ir ją reikia išspręsti“, – aiškino valstietis.
Jei jau aptarinėti užsienio politikos klausimai, gal buvo kalbėtasi ir apie esamą ar būsimą Lietuvos diplomatijos vadovą?
„Aišku, kad nebuvo visiškai nepaliestas tas klausimas, bet labiau gal tame kontekste – ar reikia kažkokių pasikeitimų ministerijoje, ar nereikia – tam, kad tie užsienio politikos klausimai pajudėtų. Kažkokio sprendimo ir negalėjome sutarti, nes tai yra ne mūsų sutarimas. Užsienio politikoje labai svarbų vaidmenį vaidina ir prezidentas. Matyt, reikės platesnio pasišnekėjimo. Bet kalbėjomės. Tikrai turime tam tikrų priekaištų dėl to, kas yra neišspręsta“, – pabrėžė A. Veryga.
Ar socialdemokratų pirmininkas klausė, ar jiems tinka K. Budrys, kaip ministras?
„Ne tai, kad klausė. Čia nereikia ir klausti. Mes ir patys tam tikrų pastabų turime. Juo labiau, kad kai kurie klausimai buvo ir į koalicinę sutartį įrašyti, bet liko neišspręsti, tai ir klausti nereikia. Aš pasisakiau, kad tuos klausimus reikia išspręsti. Ar tam reikės keisti ministrą, ar ne – čia jau yra atskira diskusija“, – tvirtino europarlamentaras.
Patys valstiečiai turėtų išlaikyti jiems priklausančias ministerijas, jokių neigiamų signalų dėl esamų ministrų A. Veryga tikino neišgirdęs nei iš M. Sinkevičiaus, nei iš Prezidentūros.
Valstiečiai turėtų išlaikyti ir tas pačias kvotas Seime. Bet juk jų frakcija, lyginant su pernai metų rudeniu, kai vyko ankstesnės derybos, yra sumažėjusi – ją paliko Ignas Vėgėlė ir Rimas Jonas Jankūnas. Ar vos devynis balsus duodantys valstiečiai išlaikys dvi ministerijas ir turimus postus Seime?
„Kol kas viskas išlieka taip pat“, – akcentavo A. Veryga.
Iš V. Sinkevičiaus klausimų dėl galimų ministerijų mainų, jiems atiduodant Ekonomikos ir inovacijų, valstiečių lyderis nesulaukė. Tvirtino, kad turimos pozicijos juos tenkina, mainytis prasmės nematytų.
O ar iš M. Sinkevičiaus išgirdo konkretų atsakymą, ar jis eis į premjerus?
„Dėl galimo premjero keitimosi, kiek aš suprantu, yra toks nusiteikimas. Toks pasikeitimas gali įvykti. Tik tiek, kad socialdemokratai, nežinau, kokiame formate, turi tą sprendimą priimti. Bet toks, kaip suprantu, nusiteikimas keisti premjerą yra“, – apibendrino A. Veryga.
V. Sinkevičius vėl buvo paragintas eiti į ministrus
Demokratų laikinasis pirmininkas V. Sinkevičius patvirtino, kad susitikimo metu buvo keltas Lietuvos santykių su Kinija klausimas.
„Mano pozicija išlieka tokia pati, kad mes jokiu būdu negalime antrą kartą pažeminti Lietuvos. Santykius su Kinija iš tiesų reikėtų atstatyti ir normalizuoti, turėti tokius pat, kaip ir visos Europos Sąjungos valstybės. Tačiau – ne bet kokia kaina.
Šiuo atveju, manau, kad mes turime išnaudoti europinius formatus, tą 27 valstybių narių jėgą, kalbantis su Kinija. Vis dėlto yra ir Europos Sąjungos atstovybė Pekine, kuri sėkmingai dirba, kur visos šalys narės turi ambasadorius. Aš manau, kad mes per tai turime išnaudoti. Kartu nepamiršti ir JAV, jos turi būti atitinkamai įspėtos apie galimus žingsnius.
Bet, kaip ir sakau – tie žingsniai negali Lietuvos pažeminti ir parodyti, kad Lietuva yra kažkokia nepatikima partnerė, kai vieną kadenciją yra priimami vienokie, o kitą – kitokie sprendimai“, – Lrytas teigė V. Sinkevičius.
Pastarosiomis dienomis iš M. Sinkevičiaus demokratų lyderis sulaukia raginimų pačiam grįžti į Lietuvą ir eiti į užsienio reikalų ministrus. Tokio raginimo – neaišku, daugiau juokais ar ne – sulaukė ir antradienį. Griežto ne nebesako.
„Mes pajuokavome, kaip ir pradžioje susitikimo, pakalbėjome. Aš manau, kad mes abu suprantame, jog jokių kalbų nėra, kol nėra patvirtinti mandatai ir nėra derybinių grupių susitikimo. Kai bus derybinių grupių susitikimas, bus aptartas turinys, tada ir bus kalba apie kažkokias konkrečias ministerijas ir konkrečius žmones. Dabar yra toks kalbų lygmuo, nieko rimto“, – patikino politikas.
Trečiadienį susitiks demokratų ir socialdemokratų derybinės grupės, o jau ketvirtadienį prie jų prisijungs ir valstiečiai.
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