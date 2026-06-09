Seimas linkęs pritarti siūlymui nutraukti Lietuvos ir Baltarusijos susitarimą dėl pasienio gyventojų kelionių tvarkos

Po pateikimo už minėtojo dvišalio susitarimo denonsavimą balsavo 86 parlamentarai, balsuojančiųjų prieš ar susilaikiusiųjų nebuvo.
Užsienio reikalų ministerija (URM) siūlo nutraukti 2010 metais Minske sudarytą abiejų valstybių vyriausybių susitarimą.
„Į mūsų geranorišką interesą nebuvo atsižvelgta, tai šiai dienai tikrai nematome galimybių, kaip ta sutartis toliau galėtų funkcionuoti“, – per Seimo posėdį sakė užsienio reikalų viceministras Vidmantas Verbickas.
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Šį susitarimą prieš beveik 16 metų Minske, dalyvaujant tuometinei Lietuvos prezidentei Daliai Grybauskaitei ir Baltarusijos autoritariniam vadovui Aleksandrui Lukašenkai, pasirašė tada užsienio reikalų ministro pareigas ėjęs Audronius Ažubalis bei Baltarusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Martynovas.
Pagal jį, tam tikroms pasienio gyventojų grupėms turėjo būti leista kirsti valstybės sieną be vizų ir su specialiais vietinio eismo leidimais būti kitos valstybės 50 km pločio pasienio teritorijoje iki 90 dienų per pusę metų.
Iki penkerių metų turėję galioti vietinio eismo leidimai būtų buvę išduodami nuolatiniams pasienio teritorijų gyventojams, kurie dėl giminystės ryšių, pagrįstų ekonominių, prekybinių, kultūrinių ir kitų svarbių priežasčių planavo lankytis kitos valstybės pasienio teritorijoje. Tiesa, šie leidimai nebūtų suteikę žmonėms teisės dirbti svečioje šalyje.
Dar 2011 m. vasarą šį susitarimą ratifikavo Seimas, tačiau sprendimas neįsigaliojo, nes nebuvo gautas Baltarusijos pranešimas apie baigtas jų vidaus procedūras, reikalingas susitarimui įsiteisėti.
„Atsižvelgiant į tai, kad susitarimas neįsigaliojęs ir nuo jo sudarymo praėję daugiau nei 15 metų, jis abiem pusėms nėra aktualus, todėl tikslinga šį susitarimą denonsuoti. Susitarimo denonsavimas atitinka nuoseklią Lietuvos Respublikos užsienio politiką ir nacionalinio saugumo interesus bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatas“, – nurodo URM.
Įstatymo projektą Seime numatoma svarstyti birželio 23 d.
Iki tol šį klausimą pavesta nagrinėti Seimo Užsienio reikalų komitetui.
ELTA primena, kad šiuo metu Baltarusijos piliečiams galioja nacionalinės sankcijos – sugriežtinta leidimų nuolat ir laikinai gyventi šalyje suteikimo, vizų išdavimo bei elektroninio rezidento statuso suteikimo tvarka.
Pirmą kartą įstatymas dėl nacionalinių sankcijų įvedimo Baltarusijos piliečiams buvo priimtas 2023 m. pavasarį.
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