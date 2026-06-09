Seimas nepatvirtino N. Meilučio kandidatūros į Apeliacinio teismo pirmininkus

Kaip pranešė Seimo posėdžiui pirmininkavęs Raimondas Šukys, už N. Meilučio kandidatūrą į teismo pirmininkus slaptame balsavime balsavo 25 Seimo nariai, prieš – 53, susilaikė 24 parlamentaro nariai.
N. Meilutis į Apeliacinio teismo pirmininkus kandidatavo antrai kadencijai.
Seimas taip pat nepritarė ir Mariaus Bartninko paskyrimui Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėju.
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Jo kandidatūrą palaikė 32 parlamentarai, prieš buvo 44 Seimo nariai, susilaikė 25.
Pagal Konstituciją, Apeliacinio teismo pirmininką iš šio teismo teisėjų skiria prezidentas Seimo pritarimu.
Apeliacinis teismas yra bendrosios kompetencijos teismas, nagrinėjantis apeliacinius ir kitus skundus dėl Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio apygardų teismų procesinių sprendimų civilinėse ir baudžiamosiose bylose.
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