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VTEK: trečiadienį baigiasi M. Sinkevičiui pritaikyti apribojimai dėl galimų eiti pareigų

2026 m. birželio 9 d. 18:05
Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkui Mindaugui Sinkevičiui prieš metus pritaikyti apribojimai, pagal kuriuos jis negalėjo būti skiriamas premjeru, baigia galioti šį trečiadienį, nurodo Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK).
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Pernai atlikusi tyrimą, kaip naudotos tarybos nario veiklai finansuoti skirtos lėšos, VTEK nusprendė, kad Jonavos meras M. Sinkevičius pasinaudojo tarnybinėmis pareigomis asmeninei naudai gauti. Tokiu būdu jis pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą.
Asmenys, teisės aktų nustatyta tvarka pripažinti pažeidusiais šio įstatymo reikalavimus, vienerius metus nuo tokio sprendimo priėmimo dienos negali būti skatinami, priimami, perkeliami, skiriami ar renkami į lygiavertes ar aukštesnes pareigas institucijoje ir įstaigoje arba įstaigų sistemoje, kurioje dirba.
„Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatyme nurodyti apribojimai M. Sinkevičiaus atžvilgiu galioja iki 2026 m. birželio 10 d.“, – informavo VTEK.

Ar M. Sinkevičius pasinaudojo I. Ruginiene?

VTEK narė Virginija Aleksejūnė pernai Eltai sakė, jog komisijos sprendimas užkerta M. Sinkevičiui kelią į premjero postą.
„Aš manyčiau, kad premjero (pareigos – ELTA) yra aukštesnės nei mero. Meras yra regioninės, o premjeras yra aukštesnės pareigos ir tai galiotų ponui Sinkevičiui“, – tuomet sakė ji.
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ELTA primena, kad praėjusių metų birželio 11 dieną VTEK vienbalsiai nusprendė, kad M. Sinkevičius pažeidė Viešųjų ir privačių interesų valstybės tarnyboje derinimo įstatymą, teikdamas savivaldybei išlaidas už sutuoktinės telefoną, asmeninėms reikmėms įsigytus du televizorius.
Į VTEK dėl Jonavos mero „čekiukų“ istorijos kreipėsi politiko byloje valstybinį kaltinimą palaikęs prokuroras Darius Valkavičius. Prokuroras tai padarė po to, kai 2025 metų kovo 5 d. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas panaikino dviejų teismų apkaltinamuosius sprendimus ir M. Sinkevičiaus atžvilgiu bylą nutraukė.
Teismai šią bylą nagrinėjo baudžiamosios teisės aspektu. VTEK vertino M. Sinkevičiaus veiksmus Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo prasme.
Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK)Mindaugas SinkevičiusSkaidrinam
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