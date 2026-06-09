Vyriausybėje – bausmę atliekančio V. Gapšio ir R. Tamašunienės susitikimas: apie ką kalbėjosi?

Tai portalui Lrytas antradienį patvirtino tiek buvęs parlamentaras, tiek ir Teisingumo ministerija.
Paaiškėjo, kad V. Gapšys pas R. Tamašunienę į susitikimą užsiregistravo kaip paprastas Lietuvos gyventojas – pirmadienį ministrės darbotvarkėje buvo nurodyta, kad nuo 15:30 val. ji dalyvavo piliečių priėmime LR Vyriausybės kanceliarijoje.
Buvęs parlamentaras papasakojo, su kokiu klausimu atvyko pas ministrę – tai susitikimų su nepilnamečiais tvarka, tačiau paaiškėjo, kad Vyriausybėje jis iškėlė ir dar vieną temą.
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Dėl ko atvyko?
V. Gapšys portalui Lrytas pasakojo, kad pas teisingumo ministrę atvyko su tam tikrais teisės aktų pasiūlymais.
„Lankiausi užsiregistravęs Vyriausybės kanceliarijos nustatyta tvarka, per gyventojų priėmimo sistemą. Lankiausi pasikalbėti dėl Bausmių vykdymo kodekso ir tam tikrų pataisų“, – nurodė buvęs Seimo narys.
Paklaustas, ko R. Tamašunienės prašė ar ką jai pasiūlė, V. Gapšys tikino, kad norėjo aptarti bausmę atliekančių žmonių susitikimų su vaikais reglamentavimo tvarką.
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„Nenorėčiau dabar labai komentuoti, bet iš esmės principas yra susijęs su pasimatymais su vaikais. Tiesiog trūksta tikslesnio reglamentavimo kodekse, kada galima pasimatyti su nepilnamečiais vaikais.
Pagal kodekse įrašytą tvarką, yra neribotas pasimatymų su nepilnamečiais skaičius. Atviroje grupėje esantys asmenys gali laisvai pasimatyti su visais asmenimis, išvykę iš savo bausmės atlikimo vietos, bet nėra labai nustatyta, kaip vyksta pasimatymai su vaikais – nėra sureglamentuota, kad atskirą leidimą išduoda, tarkime, nuo tos iki tos valandos, tokiu ir tokiu maršrutu.
Kyla tam tikrų nesusipratimų esamame reglamentavime, kaip visa tai turi būti padaryta. Kartais sako vienaip, kartais – kitaip, tai norėtųsi tikslumo, ir tai galėtų būti padaryta arba per Bausmių vykdymo kodeksą, arba per vidaus tvarkos taisykles“, – dėstė „MG Baltic“ politinės korupcijos byloje nuteistas buvęs parlamentaras.
V. Gapšys pridūrė, kad apie tai jau kalbėjosi ir su Seimo kontroliere Erika Leonaite, bet kadangi šis klausimas patenka į Teisingumo ministerijos kompetencijos ribas, nusprendė užsiregistruoti ir savo idėjas pristatyti pačiai ministrei.
„Tai tas klausimas šiaip žiūrint yra labai ilgas, dėl to klausimo buvo siūlyta rašyti į įvairias institucijas, ir čia praktiškai galutinis dalykas.
Galima bandyti siekti ir teismo tvarka išsiaiškinti, bet čia turbūt būtų chaotiškesnis variantas. (Pasiūlyti) teisės aktų leidėjams, manau, būtų prasmingesnis. Pasižiūrėsime. Aš nežinau, ar atsižvelgs, ar neatsižvelgs ministerija į tai, bet mintis buvo išsakyta“, – komentavo V. Gapšys.
Pasak buvusio Seimo nario, R. Tamašunienė jo siūlymų nepriėmė nei nepalankiai, nei palankiai – tiesiog išklausė jo praktinio pavyzdžio.
„Jokio sprendimo nėra priimta, ir, tiesą sakant, net ir tas sprendimas turbūt bus tokios laiko trukmės, kad man turbūt nelabai jau bus aktualu, o kitiems galbūt pagerins situaciją aiškumo prasme, ir turbūt pagerins net ne nuteistiesiems, o pareigūnams, kuriems bus aišku, koks yra reglamentavimas“, – argumentavo jis.
Nors jam paskirtą bausmę V. Gapšys vis dar atlieka, gyvenimo sąlygos jam dabar – gerokai švelnesnės. Jis aktyviai dalyvauja resocializacijos procese, dirba, lanko artimuosius.
„Tas gyvenimas yra toks, kad dirbu, važinėju į darbą, tai laikausi labai panašiai, kaip ir didžioji dalis Lietuvos piliečių. Savaitgaliais grįžtu namo, lankau šeimą, kartu leidžiame laiką. Ruošiu namų darbus kartu su vaikais“, – pasakojo eksparlamentaras.
V. Gapšys šiuo metu vykdo individualią veiklą.
„Esu konsultacinės veiklos srityje įsitvirtinęs“, – nedaugžodžiavo jis.
Kalbėjosi ne tik apie vaikus
Kad V. Gapšys pirmadienį iš tiesų lankėsi pas teisingumo ministrę R. Tamašunienę, patvirtino ir Teisingumo ministerija. Tiesa, ji pabrėžė, kad pas ministrę buvęs Seimo narys atvyko ir su dar vienu klausimu.
Jis yra susijęs būtent su nuteistojo darbine veikla – V. Gapšys aiškinosi, kodėl dirbantieji su individualia veikla negauna atostogų.
„Galime patvirtinti, V. Gapšys užsiregistravo į piliečių priėmimą Vyriausybėje. Teisingumo ministrė, kaip, visi kiti ministrai, kartą per ketvirtį priima piliečius, kurie turi klausimų iš teisingumo srities.
V. Gapšys su ministre kalbėjosi apie pasimatymus su nepilnamečiais vaikais. Šį klausimą jis aptarė ir su Seimo kontroliere E. Leonaite.
Taip pat kėlė klausimą ir dėl dirbančių nuteistųjų atostogų, kad tas, kas dirba pagal individualią veiklą, atostogų negauna, o kas pagal darbo sutartį – turi atostogas, prašo suvienodinti ir atostogas leisti turėti ir dirbantiems pagal individualią veiklą“, – Lrytas informavo ministerija.
Primename, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas buvusiam parlamentarui V. Gapšiui 2024 m. spalio pabaigoje skyrė galutinę ketverių metų ir trijų mėnesių laisvės atėmimo bausmę.
Jam skirtos laisvės atėmimo bausmės pabaiga yra 2028 m. vasaris.
2023 m. Lietuvos apeliacinis teismas konstatavo, kad buvęs koncerno „MG Baltic“ viceprezidentas Raimondas Kurlianskis prašė V. Gapšio, pasinaudojant Seimo nario padėtimi ir įtaka bendrapartiečiams, paveikti kitus valstybės tarnautojus – tuometinę Seimo pirmininkę, Darbo partijos frakcijos Seime narius, Seimo Biudžeto ir finansų komiteto vadovybę ir narius bei žemės ūkio ministrę, kad šie vykdydami įgaliojimus teisėtai ir neteisėtai veiktų taip, kaip prašė R. Kurlianskis.
Už tai buvo susitarta dėl neteisėto atlygio – užmaskuotų kyšių, kurie, V. Gapšiui pažadėjus paveikti prašomus asmenis ir pačiam atlikus R. Kurlianskio pageidaujamus veiksmus, gauti kaip papildoma 12,1 tūkst. eurų nuolaida Darbo partijos politinei reklamai bei 15 tūkst. eurų parama viešajai įstaigai „Meno ir sporto projektai“.
Šioje politinės korupcijos byloje kaltais pripažinta ir Darbo partija, Liberalų sąjūdis, koncernas „MG grupė“, R. Kurlianskis, buvę Seimo nariai Eligijus Masiulis, Gintaras Steponavičius, Šarūnas Gustainis.
V. Gapšiui, R. Kurlianskiui ir E. Masiuliui buvo skirtos laisvės atėmimo bausmės. E. Masiuliui kaip ir V. Gapšiui nepavyksta lygtinai išeiti į laisvę.
Vytautas GapšysRita TamašunienėTeisingumo ministerija
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