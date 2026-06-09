Žiniasklaida: M. Sinkevičius patvirtino, kad trečiadienį prasidės derybos dėl koalicijos

„Tai yra suplanuota. Ir tada planas <...> ketvirtadienį susitikti visoms trims frakcijoms, visai potencialiai naujai koalicijai ir jos daugumai“, – LRT televizijos žurnalistams komentavo M. Sinkevičius.
Taip jis kalbėjo po susitikimo Briuselyje su Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ laikinuoju pirmininku Virginijumi Sinkevičiumi ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) lyderiu Aurelijumi Veryga. Susitikime partijų lyderiai aptarė koalicijos formavimo perspektyvas.
Pasak Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) lyderio, keisis ir Vyriausybės programa, tačiau kol kas anksti pasakyti, kokiose konkrečiai srityse.
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Paklaustas apie tai, kas keisis Ministrų kabineto sudėtyje, M. Sinkevičius teigė, kad ir čia dėl nieko nėra galutinai sutarta. Pasak jo, apie konkrečias asmenybes antradienį nekalbėta, aptarta tik kaip trys partijos galėtų dalintis atsakomybių sritis.
„Natūralu, kad „Nemuno aušrai“ atsisveikinus su dabartine koalicija, atsilaisvina pozicijos, kurias mes siūlysime užimti potencialiai naujiesiems partneriams. Ar bus vidinių rokiruočių, ar bus noru „valstiečių žaliųjų – krikščioniškų šeimų sąjungos“ kolegoms kažką keistis savo portfelyje visų pozicijų, ar socialdemokratams savo krepšelyje, tai dar per anksti atsakyti. Mes to šiandien ir neaptarinėjome“, – teigė LSDP pirmininkas.
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Paklaustas, ar būtų lengviau, jei V. Sinkevičius ar A. Veryga, kaip partijų pirmininkai, grįžtų dirbti Lietuvos politikoje ir atsisakytų darbo Europos Parlamente (EP), M. Sinkevičius patikino, kad padėtį tai palengvintų.
Kalbėdamas apie tai, ar jį tenkina nepartinių ministrų – energetikos Žygimanto Vaičiūno ir užsienio reikalų Kęstučio Budrio – darbas, M. Sinkevičius teigė, kad jų darbas atitinka lūkesčius, nors dėl diplomatijos vadovo yra „įvairesnių vertinimų“.
„Ir frakcijoje turime viešai nuskambėjusių abejonių, gal net ir rinkiminės kampanijos elementų. Bet šiandien nesprendėme vienos ar kitos pavardės klausimų. Kai suformuosime Vyriausybę, turėsime ar dabar einančią pareigas premjerę, ar naują ministrų kabineto vadovą, jis turės pasirinkti tą komandą, su kuria jam komfortiška dirbti, kuria jis pasitiki, kuri yra kompetentinga ir galinti atliepti visuomenės ir valstybės lūkesčius“, – akcentavo socialdemokratų lyderis.
Kaip skelbė ELTA, šeštadienį Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) taryba nusprendė keisti pernai vasarą sudarytą valdančiąją daugumą, iš jos pašalinant „Nemuno aušrą“ ir pradedant konsultacijas su Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“.
LSDP lyderis M. Sinkevičius teigė negalįs patikinti, jog performavus valdančiąją daugumą pareigose liks užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys, taip pat tikino, jog naujuoju diplomatijos vadovu galėtų tapti ir laikinasis Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pirmininkas, jeigu ryžtųsi tokiam žingsniui.
Neoficialiai skelbta, kad naujoje Vyriausybėje socialdemokratai gali svarstyti keisti finansų ministrą Kristupą Vaitiekūną, vidaus reikalų ministrą Vladislavą Kondratovičių, kultūros ministrę Vaidą Aleknavičienę.
ELTA primena, kad įtampa dabartinėje koalicijoje padidėjo po to, kai dalis valdančiųjų partnerių Seime nepalaikė Kapčiamiesčio karinio poligono steigimo.
Kritiką dabartinei koalicijai su „Nemuno aušra“ ne kartą yra išsakę kai kurie LSDP nariai, pastaruoju metu socialdemokratų darbą su „aušriečiais“ vis dažniau sukritikuodavo ir šalies vadovas Gitanas Nausėda.
Viešoje erdvėje keliant idėjas, jog subūrus naują koaliciją I. Ruginienę premjero poste turėtų keisti M. Sinkevičius, prezidentas teigė, jog dėl poreikio „radikalesniems“ koalicijos perkrovimams turėtų apsispręsti patys socialdemokratai.
Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP)Mindaugas Sinkevičiusvaldančioji koalicija
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