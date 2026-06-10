„Atgal į ateitį“: pas „socdemus“ deryboms nuskubėję demokratai atkartojo jau matytą kadrą

Joje – Seimo nariai Lukas Savickas, Tomas Tomilinas, Linas Kukuraitis, Domas Griškevičius, Jeketerina Rojaka ir europarlamentaras, partijos laikinasis lyderis Virginijus Sinkevičius.
Tiesa, vykdami į socialdemokratų partijos būstinę, kur pirmą kartą visi ir sės prie derybų stalo, demokratai nepraleido progos pašmaikštauti ir pakartoti 2024 metų nuotrauką, kai dėl koalicijos su „socdemais“ derėjosi pirmąjį kartą.
Tuomet partijoms susitarti pavyko ir koalicijoje demokratai dirbo, tačiau antrąjį kartą pakviesti jau nebebuvo. Jų vietą šalia „socdemų“ ir „Nemuno aušros“ užėmė valstiečiai.
L. Kontrimas trečią koalicijos klijavimą prilygino kompiuteriniam žaidimui: įspėjo dėl vieno
„Atgal į ateitį“, – rašė asmenuke savo feisbuke trečiadienį pasidalijęs T. Tomilinas.
Vėliau prie derybų kompanijos prisijungus ir V. Sinkevičiui, demokratai įsiamžino jau visi kartu.
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Primename, kad šiuo metu opozicijoje dirbanti partija derėsis dėl prisijungimo prie valdančiosios daugumos su socialdemokratais bei „valstiečiais“.
Į LSDP derybinę grupę nuspręsta deleguoti partijos pirmininką Mindaugą Sinkevičių, jo pirmąjį pavaduotoją Robertą Duchnevičių, taip pat Ingą Ruginienę, Orintą Leiputę, Rasą Budbergytę ir Jurą Taminską.
Antradienį posėdžiavusi demokratų valdyba apsisprendė pradėti konsultacijas su LSDP dėl koalicijos. Tądien Briuselyje vyko valdančiąją daugumą formuoti planuojančių partijų lyderių M. Sinkevičiaus, V. Sinkevičiaus ir Aurelijaus Verygos susitikimas.
Ketvirtadienį tartis dėl naujos koalicijos susitiks visų trijų potencialios naujos valdančiosios daugumos partijų derybinės grupės.
Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“koalicijaLietuvos socialdemokratų partija (LSDP)
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