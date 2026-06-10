„Aušriečių“ deleguoti ministrai ruošiasi baigti darbus Vyriausybėje: yra pradžia, yra ir pabaiga

„Kaip partija priėmė nežinau, nekalbėjome apie tai. Pats priimu kaip natūralią gyvenimo būseną. Visą laiką žinojau, kad yra tokia tikimybė, ji ir atsitiko. Dirbame toliau kaip susiplanavę. Vis tik yra finišas (Seimo – ELTA) pavasario sesijos, norime pabaigti projektus, planuojame šešis priimti per sesiją. Tiesiog dirbame toliau darbus, laukiame, kai bus išrinkta nauja Vyriausybė“, – žurnalistams trečiadienį teigė K. Žuromskas.
Politikas kol kas dar negalvojo, ką veiks palikęs ministro pareigas.
„Ne, kol kas negalvojau, ką veiksiu toliau. Dabar visas fokusas yra į darbus, kuriuos dar galima pasibaigti. Po to jau pagalvosiu“, – sakė jis.
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„Tikrai naudinga patirtis, tikrai vertėjo. Tikrai padarėme, mano manymu, daug gerų darbų“, – teigė aplinkos ministras.
Darbą Vyriausybėje baigiantis žemės ūkio ministras Andrius Palionis taip pat sako ramiai vertinantis artėjantį pasitraukimą iš pareigų. Pasak jo, politikoje niekada nežinai, kada ateis paskutinė darbo diena.
„Žinote, politikoje negali žinoti, kada bus paskutinis posėdis“, – žurnalistams Vyriausybėje teigė ministras.
„Tikriausiai žinai, kad kažkada yra pradžia, kažkada yra pabaiga. Tikrai negaila, gaila sektoriaus, o ne posto“, – tikino jis.
A. Palionis teigė pirmiausia ketinantis pailsėti, o vėliau grįžti dirbti į verslo sektorių.
„Pirmiausia pailsėsiu, o paskui tikriausiai, kaip planavau prieš pusantrų metų, grįšiu į verslą“, – teigė jis, paklaustas, ką veiks toliau.
Kaip skelbė ELTA, šeštadienį Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) taryba nusprendė keisti pernai vasarą sudarytą valdančiąją daugumą, iš jos pašalinant „Nemuno aušrą“ ir pradedant konsultacijas su Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“.
Šiuo metu dabartinė valdančioji dauguma Seime turi 80 atstovų. Jei būtų sudaryta nauja koalicija, ji turėtų šiek tiek mažiau – 75 balsus.
A. Palionis į ministro postą grįžo turėdamas ankstesnės vadovavimo ŽŪM patirties – ministerijai jis vadovavo 2019–2020 metais, o 2025-aisiais buvo Igno Hofmano komandos viceministras.
Tuo metu K. Žuromskas prieš tapdamas ministru taip pat dirbo viceministru – šias pareigas jis ėjo Povilo Poderskio vadovautoje Aplinkos ministerijoje.