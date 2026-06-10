Pirmasis raundas – tarp socialdemokratų ir demokratų. Šių politinių jėgų atstovams dabar labiausiai reikia apsišlifuoti kampus. Jau ketvirtadienį prie jų prisijungs ir valstiečiai.
Į socialdemokratų būstinę atvyko demokratų derybinė grupė, kurią sudaro laikinasis partijos pirmininkas Virginijus Sinkevičius, parlamentarai Lukas Savickas, Domas Griškevičius, Tomas Tomilinas, Linas Kukuraitis, Jekaterina Rojaka. Demokratai atsinešė dešimties lapų apimties dokumentą, kuriame išdėstyti jų siūlymai naujai Vyriausybės darbų programai.
Juos pasitiko „socdemų“ lyderis Mindaugas Sinkevičius, o kiti derybininkai – jo pirmasis pavaduotojas Robertas Duchnevičius, premjerė Inga Ruginienė, ministras Juras Taminskas, parlamentarės Orinta Leiputė ir Rasa Budbergytė – jau laukė užsidarę viduje.
Ar M. Sinkevičius pasinaudojo I. Ruginiene?
„Šiandien yra pirmas susitikimas. Žinote, tas pirmas pasimatymas – visada nedrąsu, nors lyg ir kažkas yra buvę anksčiau. O kaip bus toliau – matysime“, – prieš susitikimą žurnalistams komentavo demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius.
„Į pasimatymą pakvietė, po to nepakvietė antrą kartą. Tik po metų pakvietė, – tęsė V. Sinkevičius, pastebėjus, kad pernai į antrąją koaliciją demokratai galiausiai nebuvo pakviesti. – Ne, santykiai nebe tie patys, smurtaujančio vyro nebeliko šeimoje.“
V. Sinkevičius į socialdemokratų būstinę atvyko tiesiai iš oro uosto. Briuselyje dirbantis ir gyvenantis politikas iškart sulaukė klausimo, ar ketina grįžti į Lietuvą. M. Sinkevičius pusiau juokais, pusiau rimtai jam yra pasiūlęs tapti užsienio reikalų ministru.
„Aš esu labai dėkingas už visus raginimus. Dabar pradėsime rimtus pokalbius. Aš norėčiau, kad tie rimti pokalbiai prasidėtų nuo turinio, nuo demokratų dokumento, kurį mes persiuntėme socialdemokratams. Jie turėjo visą dieną su juo susipažinti, įvertinti. Tikiuosi, kad mes pradėsime nuo to. O pozicijos, opozicijos, visa kita – antraeiliai dalykai“, – nurodė demokratų lyderis.
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Su kokiomis sąlygomis ir lūkesčiais demokratai ateina į derybas?
„Pirmiausia, kaip sakiau – turinys, mūsų socialinė, ekonominė programa, tvirtas, aiškus šeimos paketas, išvengti žiurkių lenktynių, kur iš tiesų tos priemonės, kurios veikia, kurios padeda Lietuvos gyventojams, tai mes į jas ir turime įdėti daugiau lėšų, o ne barstyti per visokius kursus, nereikalingus sertifikatus, kur tik frustruoja žmones. Kaposime biurokratiją ir realiai padėsime žmonėms“, – tvirtino V. Sinkevičius.
Apie norus postams europarlamentaras kalbėti kol kas nesutiko, akcentavo programinius punktus, dėl kurių vyks karštos derybos.
„Aš nemanau, kad bus paprasta susitarti. Mes taip pat nesame naivūs. Visi puikiai suprantame, kad mūsų siūlymai taip pat kainuoja, biudžetas nėra guminis, reikės prioritetizuoti. Mes tikrai norime išgirsti ir kolegų socialdemokratų įžvalgas“, – teigė demokratų laikinasis pirmininkas.
V. Sinkevičius neslėpė, kad demokratai sieks plačios Vyriausybės perkrovos. Tai reiškia, kad tarp jų pageidavimų – M. Sinkevičiaus lyderystė, imantis premjero pareigų.
„Norime, kad valstybėje situacija pasikeistų iš esmės, jog mes sugebėtume deeskaluoti tą situaciją. Užteks visuomenės skaldymo“, – pažymėjo politikas.
Ar laiko tiems pokyčiams užteks? V. Sinkevičius pripažįsta, kad nebūtinai, todėl, anot jo, ir svarbu turėti ambicingą komandą.
Vyko neoficialūs pokalbiai
Visų trijų partijų lyderiai – M. Sinkevičius, V. Sinkevičius ir Aurelijus Veryga dar antradienį buvo susitikę Briuselyje, kur prasidėjo pirmieji neoficialūs pokalbiai. Pastarieji du eina europarlamentarų pareigas, o socialdemokratų pirmininkas buvo atvykęs į komandiruotę.
Be programinių punktų, natūralu, susitikimuose kils klausimų dėl ministerijų pasidalijimo. Valstiečiai turėtų išsaugoti jiems dabar priklausančius teisingumo bei ekonomikos ir inovacijų ministrų portfelius.
Demokratams iki šiol buvo žadamos Aplinkos, Žemės ūkio ir Energetikos ministerijos. Į jas projektuojami Kęstutis Mažeika, Tomas Tomilinas ir Lukas Savickas.
Tiesa, dabartinį užsienio reikalų ministrą Kęstutį Budrį pakeisti siekiantis M. Sinkevičius demokratų lyderiui pusiau juokais, pusiau rimtai siūlo Lietuvos diplomatijos vadovo postą.
Šiuo metu dabartinė valdančioji dauguma Seime turi 80 atstovų. Jei būtų sudaryta nauja koalicija, ji turėtų šiek tiek mažiau – 75 balsus.
koalicijaderybosLietuvos socialdemokratų partija (LSDP)
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