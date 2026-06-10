„Vyksta politinis procesas, suprantame, kad jis gali vienu ar kitu scenarijumi pasisukti. Nesu kalbėjęs (su M. Sinkevičiumi – ELTA). Šiuo metu dirbu ir esu pasirengęs dirbti toliau“, – žurnalistams teigė K. Budrys.
„Praėjusią savaitę buvau susitikęs (su M. Sinkevičiumi – ELTA)“, – sakė jis, nedetalizuodamas, ką aptarė susitikimo metu.
Praėjusią savaitę viešojoje erdvėje užsiminta apie galimą K. Budrio patraukimą iš užsienio reikalų ministro pareigų. Tarp galimų scenarijų įvardyti ir svarstymai į jo vietą skirti prezidento vyriausiąjį patarėją Deividą Matulionį.
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„Esu matęs, skaitęs, girdėjęs apie juos (scenarijus – ELTA), bet niekaip negaliu jų vertinti“, – reagavo K. Budrys.
„Manau, kad turime nemažai politinio triukšmo, kuris yra privaloma politinio proceso dalis“, – akcentavo jis, atsakydamas į svarstymus, kad LSDP nori patraukti galimą konkurentą prezidento rinkimuose.
Komentuodama tokius svarstymus premjerė Inga Ruginienė sakė pasitikinti ministru, jis, pasak Vyriausybės vadovės, dirba gerai.
Tiesa, M. Sinkevičius šeštadienį teigė negalįs patikinti, jog K. Budrys užsienio reikalų ministro pareigose liks ir performavus valdančiąją daugumą. Jis taip pat pažymėjo, kad naujuoju diplomatijos vadovu galėtų tapti ir laikinasis Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pirmininkas Virginijus Sinkevičius, jeigu ryžtųsi tokiam žingsniui.
Vis tik, LSDP lyderio teigimu, kol kas sprendimo dėl K. Budrio nėra.
Kaip skelbė ELTA, šeštadienį Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) taryba nusprendė keisti pernai vasarą sudarytą valdančiąją daugumą, iš jos pašalinant „Nemuno aušrą“ ir pradedant konsultacijas su Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“.
Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP)Mindaugas Sinkevičiusvaldančioji koalicija
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