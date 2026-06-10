LAT: S. Tomo byla dėl tarptautinių sankcijų grąžinama apygardos teismui

Kaip pranešė LAT, S. Tomas administracine tvarka buvo nubaustas už tai, kad nesikreipė dėl leidimo gauti lėšas iš Rusijos fondo „Pravfond“, kuris įtrauktas į tarptautinių sankcijų sąrašą, ir nurodė lėšas pervesti į jo vardu atidarytą Panamoje registruoto banko sąskaitą.
Apylinkės ir apygardos teismai, išnagrinėję S. Tomo skundus, buvo nusprendę, kad jis nubaustas pagrįstai.
„LAT atmetė pareiškėjo S. Tomo argumentus, kad jis nėra tinkamas jam inkriminuoto administracinio nusižengimo subjektas. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad bylai reikšmingu laikotarpiu S. Tomas buvo Lietuvos Respublikos pilietis, o aplinkybė, kad jis deklaruoja gyvenantis įvairiose užsienio valstybėse, neturi teisinės reikšmės sprendžiant jo, kaip Lietuvos piliečio, administracinės atsakomybės klausimą“, – teigiama teismo pranešime.
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Teisėjų kolegija taip pat konstatavo, kad teismai pagrįstai nenustatė pagrindo užtikrinti pareiškėjui vertėjo į ispanų kalbą pagalbos pagal jo prašymą. Byloje nustatyta, kad pareiškėjas supranta lietuvių kalbą ir ja sklandžiai bendrauja ir žodžiu, ir raštu.
„Teisėjų kolegija šiame kontekste pareiškėjo teisių pažeidimų nenustatė“, – pabrėžia teismas.
Priimtoje nutartyje teisėjų kolegija taip pat pažymėjo, kad tiek duomenys, gauti atlikus atvirųjų šaltinių stebėseną, tiek žurnalistinių tyrimų duomenys gali būti naudojami administracinio nusižengimo įrodinėjimo procese, jeigu jie atitinka visus įrodymams keliamus reikalavimus.
Dėl to tesimas nepritarė pareiškėjo argumentams, kad tarptautinio žurnalistinio tyrimo duomenys yra suklastoti ir jais negalima remtis įrodinėjant administracinį nusižengimą.
Visgi teisėjų kolegija nustatė, kad S. Tomo apeliacinį skundą nagrinėjęs apygardos teismas tinkamai nepatikrino apylinkės teismo nutarties teisėtumo ir pagrįstumo. Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija apygardos teismo nutartį panaikino ir administracinio nusižengimo bylą perdavė iš naujo nagrinėti apygardos teismui.