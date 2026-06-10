Pasikeitus valdančiajai daugumai, J. Olekas nemano, kad jo pavaduotoju taps R. Žemaitaitis

„Nemanau. Seime yra gana aiškiai sudėliotas kvotinis principas – kiek tu turi atstovų savo frakcijoje, tiek tau priklauso tam tikrų pozicijų“, – „Žinių radijui“ trečiadienį teigė J. Olekas, paklaustas, ar R. Žemaitaitis galėtų tapti jo pavaduotoju.
„Deja, bet pavaduotojus pasiūlo Seimo pirmininkas (…). Aš dabar turiu pavaduotojus, kurių darbu esu patenkintas, mes surasime variantą, kas ten turėtų dirbti“, – sakė jis.
Šiuo metu Seimo pirmininkas J. Olekas turi 7 pavaduotojus. Tai socialdemokratės Rasa Budbergytė ir Orinta Leiputė, liberalė Viktorija Čmilytė-Nielsen, konservatorė Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, „aušriečių“ atstovai Raimondas Šukys ir Daiva Žebelienė, „valstietė“ Aušrinė Norkienė.
LSDP nuramino J. Oleką – lyderis patvirtino, kad iš krėslo nekrapštys: „Ačiū M. Sinkevičiui“
Galiojančiame Statute nustatyta, kad Seimo pirmininko pavaduotojų yra ne daugiau kaip septyni. Tačiau gegužę parlamentas pritarė Statuto pataisoms, pagal kurias Seimo vadovas galės turėti aštuntą pavaduotoją.
Demokratų sąjungai „Vardan Lietuvos“ nusprendus pradėti konsultacijas su LSDP dėl prisijungimo prie koalicijos, trečiadienį susitiks šių partijų derybinės grupės.
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Šeštadienį LSDP taryba nusprendė keisti pernai vasarą sudarytą valdančiąją daugumą, iš jos pašalinant „Nemuno aušrą“ ir pradedant konsultacijas su Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“.
Šiuo metu dabartinė valdančioji dauguma Seime turi 80 atstovų. Jei būtų sudaryta nauja koalicija, ji turėtų šiek tiek mažiau – 75 balsus.
ELTA primena, kad įtampa dabartinėje koalicijoje padidėjo po to, kai dalis valdančiųjų partnerių Seime nepalaikė Kapčiamiesčio karinio poligono steigimo.
Kritiką dabartinei koalicijai su „Nemuno aušra“ ne kartą yra išsakę kai kurie LSDP nariai, pastaruoju metu socialdemokratų darbą su „aušriečiais“ vis dažniau sukritikuodavo ir šalies vadovas Gitanas Nausėda.
Viešoje erdvėje keliant idėjas, jog subūrus naują koaliciją I. Ruginienę premjero poste turėtų keisti M. Sinkevičius, prezidentas teigė, jog dėl poreikio „radikalesniems“ koalicijos perkrovimams turėtų apsispręsti patys socialdemokratai.
Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP)socialdemokrataiNemuno aušra
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